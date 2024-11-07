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الزراعة تفحص وتعالج 1500 حيوان بمنطقة سقارة لرعاية الحيوانات الأليفة فى المناطق السياحية

البرنامج الوطني معا
البرنامج الوطني "معا لحماية الخيول والإبل والحيوانات"، فيتو

 أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قافلة علاجية مجانية من أطباء مديرية الطب البيطري بالجيزة، بالاشتراك مع أطباء الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومعهد بحوث الأمصال واللقاحات بالعباسية وجمعية ESMA للرفق بالحيوان بمنطقة سقارة البدرشين طريق الآثار السياحي، وبالجهود الذاتية للمديرية، وتنفيذا لبدء فاعليات البرنامج الوطني معا لحماية الخيول والإبل والحيوانات الأليفة"، بالتعاون بين وزارة الزراعة ووزارة السياحة والآثار.
 

 ويأتي ذلك في إطار مبادرة "بداية" بداية جديدة لبناء الإنسان، والاستثمار الأمثل في رأس المال البشري وتقديم خدمات وأنشطة وبرامج لكافة فئات المواطنين، وبتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب الوزير والدكتور  ممتاز شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتحت إشراف د. علاء عبدالعال مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة.

 

فحص وعلاج 1500 حيوان بمنطقة سقارة لرعاية الحيوانات الأليفة فى المناطق السياحية

وتم خلال القافلة إنجاز الآتي: 
1. تم علاج عدد (٦٧) خيل من نزلات البرد.
2. تم علاج عدد (98) خيل من التهابات المفاصل والعرج.
3. تم علاج عدد (١٠٣) جمال من الجرب.
4. تم علاج عدد ( ١٤٣) من الخيول والجمال من أمراض سوء التغذية والضعف العام.
5. تم علاج عدد (١٦٢) حيوانا من الأمراض الباطنية.
6. تم تجريع عدد (400) رأس حيوان ضد الطفيليات الداخلية والديدان.
7. تم رش عدد (500) رأس ضد الطفيليات الخارجية.
8. تم تطعيم عدد (٣٠) كلبا ضد السعار.
9. تم عمل عدد من الندوات الإرشادية عن مرض السعار والتطعيمات الخاصة به وكذلك أمراض الخيول والجمال.
- فيكون إجمالي الحيوانات المعالجة من الخيول والجمال والحيوانات الأليفة (١٥٠٣) حيوانات. ‎

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مديرية الطب البيطرى بالجيزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الهيئة العامة للخدمات البيطرية جمعية ESMA للرفق بالحيوان منطقة سقارة البدرشين مبادرة بداية بداية جديدة لبناء الإنسان علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى

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