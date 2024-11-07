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أخبار مصر

بدوي يعقد جلسة مباحثات مع الرئيس التنفيذي لشركة هاليبرتون

بدوي أثناء اللقاء،فيتو
بدوي أثناء اللقاء،فيتو

 عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات ثنائية مع جيف ميلر- الرئيس التنفيذي لشركة هاليبرتون، بحضور المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول.

وأكد بدوى على العلاقات الاستراتيجية مع شركة هاليبرتون والتي تمتد لأكثر من 50 عاما، وشدد على أهمية دور هاليبرتون في تقديم الخدمات والدعم لأنشطة البحث والاستكشاف في مصر، خاصة بالمناطق الجديدة وزيادة الاستفادة من خبراتها  في مجال الإنتاج من المصادر غير التقليدية والحقول المتقادمة، وبحث الجانبان سبل نقل الخبرات والتجارب الناجحة والدراسات العلمية للشركة في هذا المجال.

ومن جانبه أكد جيف ميلر على التزام الشركة وسعيها المستمر للتوسع في مجالات عملها في قطاع البترول والغاز في مصر وضخ مزيد من الاستثمارات.

 

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البترول والثروة المعدنية البحث والاستكشاف البترول والغاز الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية دبي قطاع البترول والغاز

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