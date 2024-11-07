لقاءات مكثفة لرئيس هيئة البترول مع مسئولي الشركات العالمية في مؤتمر أديبك

التقى المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول وعدد من رؤساء ومسئولى الشركات العالمية والمؤسسات لدعم ومتابعة تنفيذ مشروعات التعاون المشترك مع قطاع البترول، واستكشاف فرص التعاون الجديدة.

جاء ذلك في إطار مشاركة الوفد المصرى برئاسة المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، في مؤتمر ومعرض أبوظبي للبترول أديبك 2024، النسخة الأربعون، بالعاصمة الإماراتية أبوظبى.

استعراض التقنيات الجديدة لبيكر هيوز لدعم زيادة الإنتاج

التقى المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول والمهندس ايهاب رجائي وكيل أول وزارة البترول للإنتاج مع وفد شركة بيكرهيوز العالمية الرائدة في تكنولوجيا الطاقة وحلول تطوير حقول البترول برئاسة أميرينو جاتى نائب رئيس الشركة لمعدات وخدمات حقول البترول، حيث تم مناقشة زيادة أوجه التعاون خلال الفترة المقبلة وبخاصة في مجال تطوير الحقول المتقادمة وتوفير الحلول التكنولوجية لزيادة معدلات إنتاجها، علاوة على استعراض أحدث التكنولوجيات التى تقدمها الشركة فى هذا المجال وحققت نتائج متميزة ، كما تطرق اللقاء إلى فرص التعاون الممكنة في دراسة استغلال الطاقة الحرارية من باطن الأرض GEOTHERMAL، والحلول التكنولوجية التى تقدمها فى هذا المجال والمشروعات الناجحة التي نفذتها على مستوى العالم.

دراجون تتطلع لزيادة أنشطتها بمصر

والتقى المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمهندس إيهاب رجائي وكيل أول وزارة البترول للإنتاج مع المهندس علي الجروان الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل، والمهندس فريد الهاشمي الرئيس التنفيذي لعمليات دراجون اويل في مصر والعراق والمهندس طيب حوير الرئيس التنفيذى للعمليات لتركمستان والمهندس عبد الوهاب مغاوري رئيس شركة جابكو والمهندس محمد فاروق المدير العام لدراجون بشركة جابكو.



وأوضح الجروان أن الشركة لديها تطلعات كثيرة لزيادة أنشطتها خلال الفترة القادمة بمصر وخاصة بمنطقة خليج السويس وأنها تأمل في الحصول على مناطق استكشافية جديدة بخليج السويس.



وأثنى عبد الكريم على الجهود التي تبذلها دراجون لزيادة الإنتاج، مستعرضًا الفرص الكبيرة المتاحة فى المناطق المتنوعة المتاحة على خريطة الاستثمار البترولى، واستثمار الخبرات التى تملكها دراجون فى مجال تنمية الحقول المُتقادمة وسياسة التكامل والدعم التى تعمل بها وزارة البترول والثروة المعدنية والاستفادة بالتسهيلات والبنية التحتية المتاحة بمنطقة خليج السويس البترولية، وتوافر الكوادر البشرية المؤهلة.

• دعم التعاون مع توتال إنرجيز

رئيس هيئة البترول أثناء اللقاءات

والتقى الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول مع نيكولاس تيراز مدير عام التنقيب والإنتاج بشركة توتال انرجيز الفرنسية ومسىولى الشركة، وتم استعراض فرص زيادة أنشطة الشركة في مصر في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج للبترول والغاز في المناطق البحرية والبرية، خاصة أن الشركة من الشركات العريقة عالميًا في هذا المجال وترتبط بشراكة طويلة مع مصر.

اتفاق مع NPIC على المزيد من التعاون

كما قام م. صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذى لهيئة البترول مع م. إيهاب رجائى وكيل أول وزارة البترول لشئون الإنتاج برفقة صن باو رئيس الشركة، بتفقد جناح شركة نورث بتروليوم إنترناشيونال NPIC الحكومية التابعة لمجموعة زينهاو الصينية، شريك شركة بتروأمير، وناقش الجانبان العمل على زيادة الأنشطة والجهود خلال الفترة القادمة بشركة بتروأمير وبتروصفوة وتخطي التحديات من خلال رؤى مشتركة والتعاون القائم وقامت الشركة بعرض بعض الخدمات التى تقدمها فى دول الجوار وخاصة العراق، وتم عرض فيديو مصغر لأنشطة الشركة خارج مصر، والتكنولوجيات التي تقدمها الشركة ومناطق الإنتاج وحجمها على مستوى العال.

ورحب م.عبدالكريم بالتعاون المشترك فى هذه المناطق وتعظيمه فى الدول العربية بالاعتماد على الخبرات البشرية المصرية والعمالة الماهرة، وشركات المشروعات وشركات الإنتاج، وتم الاتفاق على وضع خريطة عمل خلال الأسبوعين القادمين لتعظيم هذا التعاون.

العمل مع تكنيب للإسراع بمشروع أنوبك

والتقى الرئيس التنفيذى للهيئة مع ماركو فيلا الرئيس التنفيذى للعمليات بشركة تكنيب إنرجى الإيطالية، بحضور المهندس وائل لطفى رئيس شركة إنبي.



وأوضح ماركو أن شركة تكنيب لديها باع طويل فى التعاون مع مصر وأنه بصفة شخصية أمضى أكثر من عشرين عامًا فى العمل فى مصر، وأن مصر لديها مكانة خاصة عنده، ولفت إلى مشاركة تكنيب فى الفترة الأخيرة فى العديد من المشروعات الكبرى التى يتم تنفيذها فى مصر سواء فى البحث والاستكشاف أو فى المشروعات الخاصة بالمعالجة والنقل والتوزيع لمنتجات الخام والتكرير والبتروكيماويات.

وتناول اللقاء تطورات مشروع أنوبك لإنتاج المنتجات البترولية الجار تنفيذه في أسيوط، وسرعة الانتهاء من المشروع وتكامل الشركات الثلاث المشاركة الرئيسية فى تنفيذه وهى شركة تكنيب وبتروجت وإنبى، والعمل على الانتهاء من الإطار التنفيذى للإسراع بمشروع أنوبك.

تعاون أويل ليبيا ومصر والتعاون والنيل للبترول

وزار الرئيس التنفيذي للهيئة جناح مؤسسة النفط الليبية والتقى أبوزيد سويلم رئيس شركة أويل ليبيا وعددًا من مسئولى الشركة والمؤسسة، وثمن الجانب الليبي الزيارة وتناول الاجتماع العمل على زيادة الاستثمار والتعاون بين البلدين خلال الفترة المقبلة سواء في مجال البحث والإنتاج.

وأكد الجانب الليبى أهمية وإثراء التعاون القائم، خاصة وأن شركة الحفر المصرية التى تقوم بحفر آبار النفط والمياه لديها سمعة طيبة كبيرة في منطقة الشرق الأوسط وكذلك التعاون مع شركة الخليج للنفط، وتطرق الاجتماع لكيفية زيادة التبادل التجاري فيما يخص المنتجات البترولية المختلفة وزيادة التعاون بين شركة أويل ليبيا وشركات التعاون ومصر والنيل للبترول.

زيارة جناح مقاطعة بيرم كراى الروسية

تفقد المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول جناح مقاطعة بيرم كراى الروسية، التى تقع في الجزء الأوروبي من روسيا على سفح سلسلة جبال الأورال، وهي المركز الإدارى والثقافى والعلمى والصناعى واللوجستى لإقليم بيرم.



واستعرض عبدالكريم مع ديمتري نيكولايفيتش ماخونين حاكم مقاطعة بيرم كراى وتشيبيسوف أليكسي فاليريفيتش نائب رئيس حكومة الإقليم - وزير الصناعة والتجارة وعدد من مسئولى المقاطعة، فرص التعاون المشترك، وأنشطة الشركات الروسية بالمقاطعة والخدمات التى تقدمها تلك الشركات ومن أهمها الخدمات السيزمية وما تمتلكه من تكنولوجيا وقام مسئولو المقاطعة بتوضيح مجالات عمل شركات المقاطعة الروسية فى صناعة وحدات معالجة الزيت الخام والغاز وان لديها تطلعات لزيادة أنشطتها خارج روسيا، وخبرات متنوعة في عدد من مناطق العالم وخبرتها الكبيرة فى مجالات معالجة المياه.