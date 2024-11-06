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رياضة

أسطورة بايرن ميونخ يحدد شرطا لنجاح عمر مرموش حال انتقاله إلى البافاري

عمر مرموش، فيتو
عمر مرموش، فيتو

تحدث الألماني الدولي السابق، لوثر ماتيوس أسطورة نادي بايرن ميونخ، على إمكانية انتقال الدولي المصري عمر مرموش مهاجم فريق آينتراخت فرانكفورت إلى صفوف النادي البافاري، في سوق الانتقالات الصيفية.

واقترن اسم النجم المصري عمر مرموش بالانتقال إلى بطل ألمانيا في الانتقالات، من أجل تدعيم هجوم الفريق بعد تألقه مع فريق النسور في النصف الأول من الموسم الجاري 2024-25.

 

ماتيوس يكشف شرط نجاح عمر مرموش مع بايرن ميونخ 

وقال ماتيوس الذي لعب في بايرن لمدة 12 عامًا على مرحلتين في تصريحات نقلتها شبكة "footboom"  العالمية: "إذا كنت في مكان عمر مرموش فسأشعر بالفخر إذا قدّم بايرن ميونخ لي عرضًا من أجل الانضمام إلى الفريق".

وأضاف: "ولكن بصراحة سأسأل نفسي أيضًا، أين سألعب؟ لن يكون كين على مقاعد البدلاء، ولن يترك سيرجي جنابري، مايكل أوليز، ليروى ساني وكينجسلي كومان أماكنهم بسهولة".

وزاد النجم الألماني السابق الذي اعتزل كرة القدم في 2001 بعمر 40 عامًا بقميص نيويورك ريد بولز الأمريكي: "سيتعين على بايرن ميونخ بيع بعض اللاعبين مع انتهاء عقود آخرين مثل ليروى ساني، ولكن ماذا تفعل مع ماتياس تيل".

وختم البالغ من العمر 63 عامًا: "ولكن إذا قرروا بيع كومان أو غنابري، فبصراحة سيكون ضم عمر مرموش مثيرًا للاهتمام إلى بايرن ميونخ".

 

فرانكفورت يحدد سعر عمر مرموش 

وسبق وحدد نادي فرانكفورت مبلغ 60 مليون يورو من أجل الموافقة على بيع مرموش، والذي ترغب عدة أندية أوروبية أخرى في التعاقد معه أيضًا من نادي النسور.

 

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عمر مرموش لوثر ماتيوس فرانكفورت بايرن ميونخ

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