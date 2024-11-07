الخميس 07 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

إغلاق محطة إذاعية في أفغانستان لبثها الموسيقى

كابل، فيتو
كابل، فيتو

 ذكرت منظمة "مركز الصحافة الأفغانية" الحقوقية أن سلطات محافظة خوست الواقعة شرقي أفغانستان أغلقت محطة إذاعية محلية لبثها الموسيقى.

 

إغلاق محطة إذاعية في أفغانستان 

 وذكرت المنظمة أن الحديث يدور عن إذاعة "زهمان" الخاصة، مؤكدا أنه تم فرض الحظر على أنشطتها من قبل المكتب الإقليمي لوزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وقالت المنظمة في بيان: "قال مصدر في خوست إنه في صباح الأربعاء الماضي، عقد اجتماع للجنة مع ممثلين عن دوائر وزارتي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإعلام والثقافة... تم خلاله اتخاذ قرار حول إغلاق المحطة الإذاعية بسبب انتهاك الحظر المفروض على بث الموسيقى".

وأشارت إلى أن المحطة الإذاعية كانت تبث موسيقى صامتة فقط كخلفية مرافقة للبرنامج الصباحي المخصص للمشاكل الاجتماعية في المحافظة.

txt

تلاوات إذاعة القرآن الكريم اليوم الإثنين

txt

حجب مواقع إذاعة آيات من القرآن الكريم على أنغام الموسيقى

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

أفغانستان محطة إذاعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موسيقى

مواد متعلقة

تلاوات إذاعة القرآن الكريم اليوم الإثنين

حجب مواقع إذاعة آيات من القرآن الكريم على أنغام الموسيقى

الأكثر قراءة

فرصة لا تعوض، الجمارك تعرض 60 ألف موبايل وساعات روليكس ولاب توب للبيع

ثعبان يثير الذعر داخل مدرسة بالمنوفية

زيادة تصل لـ20 جنيهًا، أسعار البيض اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024

زيادة جديدة في أسعار 3 أنواع من السجائر

كهربا يظهر أمام زد الليلة، تعرف على التفاصيل

طبيب مصري بغزة يثير دهشة العالم، ابتكر طريقة للتغلب على نقص المعدات الطبية (فيديو)

التفاصيل الكاملة لوفاة معلم في القاهرة خلال مشادة مع ولي أمر

ارتفاع جديد في الدولار بالبنوك المصرية قبيل ساعات من اجتماع الفيدرالي

منوعات

المزيد

إغلاق محطة إذاعية في أفغانستان لبثها الموسيقى

سر تغير ملامح ميلانيا ترامب في الانتخابات الأمريكية

انهيار شبكة الكهرباء في كوبا بسبب الإعصار رافائيل، و10 ملايين يعيشون في ظلام دامس

بسبب القهوة، مشاجرة بالأيدي داخل برلمان أوغندا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس بالسوق المحلية

رئيس التمثيل التجارى: منطقة التجارة الحرة الأفريقية تهدف لتحقيق التكامل الاقتصادي

في بيان تحذيري، الأرصاد تكشف الظواهر الجوية المتوقعة اليوم وأماكن سقوط الأمطار

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

في عيد ميلاد الماجيكو الـ 46.. إنجازات محمد أبو تريكة الفردية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الغناء في المنام وعلاقته بالحاجة إلى المال

"زي النهارده" ميلاد ابن حزم الأندلسي، أشاد بعلمه رموز الفكر الإسلامي، وواجه محنة هائلة لهذا السبب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 7-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads