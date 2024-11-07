إغلاق محطة إذاعية في أفغانستان لبثها الموسيقى

ذكرت منظمة "مركز الصحافة الأفغانية" الحقوقية أن سلطات محافظة خوست الواقعة شرقي أفغانستان أغلقت محطة إذاعية محلية لبثها الموسيقى.

إغلاق محطة إذاعية في أفغانستان

وذكرت المنظمة أن الحديث يدور عن إذاعة "زهمان" الخاصة، مؤكدا أنه تم فرض الحظر على أنشطتها من قبل المكتب الإقليمي لوزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وقالت المنظمة في بيان: "قال مصدر في خوست إنه في صباح الأربعاء الماضي، عقد اجتماع للجنة مع ممثلين عن دوائر وزارتي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإعلام والثقافة... تم خلاله اتخاذ قرار حول إغلاق المحطة الإذاعية بسبب انتهاك الحظر المفروض على بث الموسيقى".

وأشارت إلى أن المحطة الإذاعية كانت تبث موسيقى صامتة فقط كخلفية مرافقة للبرنامج الصباحي المخصص للمشاكل الاجتماعية في المحافظة.