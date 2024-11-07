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مدير تعليم الجيزة: لجان متابعة يوميا على المدارس وتفعيل الإشراف اليومي

سعيد عطية مدير تعليم
سعيد عطية مدير تعليم الجيزة، فيتو

شدد سعيد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، على جميع المدارس بضرورة حصر نسب الغياب، وتطبيق لائحة الانضباط على الطلاب المتأخرين وحل مشكلة الكثافات داخل الفصول.

الإشراف اليومي داخل المدارس 

كما نبه مدير تعليم الجيزة على ضرورة نزول لجان متابعات يوميا، وكذلك التنبيه على تفعيل الإشراف اليومي وخاصة وقت دخول الطلاب وصعودهم ونزولهم السلالم.

كما شدد على جميع المدارس ضرورة عدم ترك أي فصل دون معلم وعدم تواجد المدرسين بفناء المدرسة.

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نصائح لحماية تلاميذ المدارس من العدوى البكتيرية والفيروسية

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مدير تعليم الجيزة يشدد على المعلمين بضرورة تصحيح التقييمات يوميا

العام الدراسي الجديد 2025

وبدأت الدراسة بالمدارس يوم السبت الموافق ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤، على أن تنتهي الخميس الموافق ٥ يونيو ٢٠٢٥، وذلك بـ ٣٥ أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين.

موعد بداية الفصل الدراسي الأول للعام الجديد 

وبدأ الفصل الدراسي الأول ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ وينتهي الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق ١١/ ١/ ٢٠٢٥. 

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق ٨/ ٢/ ٢٠٢٥ إلى الخميس الموافق ٥/ ٦/ ٢٠٢٥، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق ٢٤/ ٥/ ٢٠٢٥.

وتنطلق امتحانات الدبلومات الفنية السبت ٣١/ ٥/ ٢٠٢٥، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق ١٤/ ٦/ ٢٠٢٥.

وتبدأ إجازة نصف العام من يوم السبت الموافق ٢٥/ ١/ ٢٠٢٥ وتنتهي يوم الخميس الموافق ٦/ ٢/ ٢٠٢٥، على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

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العام الدراسي الجديد 2025 الفصل الدراسي الاول مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة مدير تعليم الجيزة نسب الغياب

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