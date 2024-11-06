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مدير تعليم الجيزة يشدد على المعلمين بضرورة تصحيح التقييمات يوميا

مدير تعليم الجيزة
مدير تعليم الجيزة

 شدد سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، على ضرورة قيام المعلمين بتصحيح التقييمات المدرسية بشكل يومي. 

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها سيادته لعدد من المدارس بمحافظة الجيزة.

وأكد وكيل الوزارة على أهمية التصحيح الفوري للتقييمات كونه يساهم في متابعة مستمرة لتقدم الطلاب حيث يتيح للمعلمين رصد نقاط القوة والضعف لدى الطلاب بشكل مستمر، مما يساعدهم على تقديم الدعم اللازم لهم في الوقت المناسب.
 

كما أنه يكشف الصعوبات التي يواجهها الطلاب مما يساعد المعلمين على تعديل استراتيجيات التدريس وتبسيط المفاهيم الصعبة، وزيادة تفاعل الطلاب مع المادة الدراسية حيث يشجعهم التصحيح الفوري على متابعة دروسهم بانتظام.
 

ووجه وكيل الوزارة كافة الإدارات التعليمية بالمحافظة بتكثيف الجهود لضمان تطبيق هذه التوجيهات، مؤكدًا على أهمية قيام مديري المدارس بالإشراف على عملية التصحيح ومتابعة تنفيذها بدقة، كما شدد على ضرورة توفير كافة الإمكانيات التي تساعد المعلمين على أداء هذه المهمة على أكمل وجه.

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