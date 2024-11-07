الخميس 07 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

ياسمين رئيس: حبيت حدوتة "وردة" في “الفستان الأبيض” وهذه قصة شركة الإنتاج

ياسمين رئيس، فيتو
ياسمين رئيس، فيتو

خلال الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي والتي اختتمت فعالياتها مؤخرًا، عرض الفيلم المصري "الفستان الأبيض" بطولة ياسمين رئيس، أسماء جلال، أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، وذلك لأول مرة ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة في المهرجان. 

فيلم الفستان الأبيض 

الفيلم تدور أحداثه في إطار من الدراما حول وردة من حي فقير وهي فتاة على وشك الزواج، لكن يُتلف فستان زفافها في نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة في القاهرة مع بنت خالتها للبحث عن فستان، ومن إخراج وتأليف جيلان عوف. 

ياسمين رئيس 

الفنانة ياسمين رئيس تحدثت في تصريحات خاصة لـ" فيتو" عن كواليس وتحضيرات الفيلم قائلة: "عندما قرأت السيناريو والورق الخاص بالعمل كنت أرغب في معرفة كيف ستنتهي هذه الحدوتة بين الفتاتين ماذا فعلت وردة مع ابنة خالتها وكيف سيقومون بحل المشكلة التي واجهتهم شعرت بأني متفاعلة مع القصة والحكاية واستكملت قراءة الورق حتى النهاية بشغف كبير.. لذلك وافقت على تقديم هذه الشخصية وأعجبني الفيلم بالتأكيد". 

شخصية وردة في الفستان الأبيض 

وأضافت ياسمين رئيس عن تشبيه البعض لشخصية "وردة" في فيلم الفستان الأبيض بشخصية "هيام" والتي قدمتها من قبل في فيلم فتاة المصنع قائلة: "مطلقًا شخصية وردة غير شخصية هيام.. كفاية فرق السن اللي بينهم.. شخصية هيام كانت في العشرينات أما وردة فهي في الثلاثينات من عمرها". 

وتابعت: "بالنظر إلى هيام ووجهها وعينيها وازاي عندها امل في الحياة.. وعلى العكس ترى "وردة" اللي بتقلي بطاطس ويديها محروقة من استخدام الزيت.. خلاص بنت بقالها ٧ سنين في علاقة وعايزة تتجوز.. أما هيام فهمي البنت اللي بتقول أنا عندي 21 سنة وأحلى حاجة لما البنت تتم 21 سنة مفيش وجه مقارنة بين الشخصيتين إطلاقًا".  

شركة الإنتاج الخاصة 

وعن ما تردد حول نيتها تأسيس شركة إنتاج خاصة بها أردفت ياسمين رئيس: "لا أريد التركيز على هذه الخطوة أو القرار نفسه الآن.. كل ما في الموضوع حتى هذه اللحظة أنني قررت أن يكون عندي قدرة أعمل كل ما أحبه بالطريقة التي ترضيني لذلك قررت إني هيكون لدي مستقبلًا شركة إنتاج لأتمكن من تقديم كل ما أحبه من أعمال فنية دون عوائق أو تحديات مادية أو غيرها". 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

فيلم الفستان الأبيض ياسمين رئيس الفستان الابيض الفنانة ياسمين رئيس أبطال فيلم الفستان الأبيض

الأكثر قراءة

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية قبل ساعات من اجتماع الفيدرالي

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

لم يشهدها منذ 4 شهور، تطور مقلق في سعر الدولار بعد فوز ترامب

سر تغير ملامح ميلانيا ترامب في الانتخابات الأمريكية

اللحوم الضاني تفاجئ الأسواق بزيادة جديدة، وهذا سعر الكيلو اليوم الخميس

آخر مستجدات الشراكة الإستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية عقب فوز ترامب

اليوم، طلائع الجيش يحل ضيفًا على غزل المحلة بالدوري الممتاز

حالة الطرق اليوم، احذر هذه الشوارع والمحاور بالقاهرة والجيزة

منوعات

المزيد

انهيار شبكة الكهرباء في كوبا بسبب الإعصار رافائيل، و10 ملايين يعيشون في ظلام دامس

بسبب القهوة، مشاجرة بالأيدي داخل برلمان أوغندا (فيديو)

غريزة أم بيزنس، سر اهتمام ترامب بملكات الجمال (صور)

لغة الجسد كشفتها، ميلانيا ترامب والزهد في لقب "السيدة الأولى" مرة أخرى، ما السر (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

في بيان تحذيري، الأرصاد تكشف الظواهر الجوية المتوقعة اليوم وأماكن سقوط الأمطار

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالبورصات العالمية

كم سجل سعر كيلو النحاس الأحمر بالسوق المحلية اليوم الأربعاء 6/11/2024

أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء بالسوق المحلى

المزيد

انفوجراف

بحضور محمد صلاح.. قائمة اللاعبين الأعلى أجرًا في الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"زي النهارده" ميلاد ابن حزم الأندلسي، أشاد بعلمه رموز الفكر الإسلامي، وواجه محنة هائلة لهذا السبب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 7-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 7-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads