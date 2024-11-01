ياسمين رئيس: "مهرجان الجونة بيعرفنا صناعة السينما وصلت لـ فين"

مهرجان الجونة، قالت الفنانة ياسمين رئيس: "فيلم الفستان الأبيض صورناه كله في الشارع ودي كانت مشكلة كبيرة، وصعوبته كانت في إننا نوصل كل المشاعر في وقت قصير، مضيفة: لما شوفت الفيلم مصدقتش إننا عملنا كل الأحداث اللي فيه".

جمال مهرجان الجونة

وتابعت: "بحب مهرجان الجونة السينمائي لإن الجو حلو والمكان حلو وبيعرض أفلام جديدة ملحقتش اتفرج عليها، وفرصة كويسة إننا نشوف صناعة السينما وصلت إلى أين".

موعد عرض فيلم الفستان الأبيض

وأشارت: "فيلم الفستان الأبيض يتم عرضه في السينمات خلال نوفمبر الجاري، ولو هاتفرج على فيلم قديم أحب أشوف دعاء الكروان".



مهرجان الجونة السينمائي

ويعد مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام.

كما يهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي. علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.