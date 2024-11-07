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رياضة

ترتيب هدافي الدوري الممتاز قبل مباريات اليوم

ترتيب هدافي الدوري
ترتيب هدافي الدوري الممتاز قبل مباريات اليوم

ترتيب هدافي الدوري المصري، يتساوى ثلاثة لاعبين في صدارة هدافي الدوري المصري الممتاز قبل الجولة الثانية وهم وسام أبو علي حامل لقب هداف الدوري المصري في الموسم الماضي، وزميله حسين الشحات لاعب الأهلي ومحمد هلال لاعب البنك الأهلي.

وتنطلق اليوم الخميس مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2024-2025 بمشاركة 18 فريقا.

وتقام اليوم الخميس ثلاث مواجهات قوية علي رأسها مباراة الأهلي حامل لقب النسخة الماضية مع نادي زد على إستاد المقاولون العرب، كما يلتقي غزل المحلة مع طلائع الجيش والاتحاد السكندري مع حرس الحدود.

 

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل الجولة الثانية


1- محمد هلال البنك الأهلي هدفان
1- وسام أبو علي الأهلي هدفان
1- حسين الشحات الأهلي هدفان
2- ناصر منسي الزمالك هدف واحد
2- ناصر ماهر الزمالك هدف واحد
2- عبد الله السعيد الزمالك هدف واحد
2- أحمد قندوسي سيراميكا كليوباترا هدف واحد
2- طاهر محمد طاهر الأهلي هدف واحد
2- أحمد بلحاج سيراميكا كليوباترا هدف واحد
2- حسام حسن سموحة هدف واحد
2- محمد أشرف حرس الحدود هدف واحد
2- محمود صابر عبد المحسن سموحة هدف واحد
2- عبد الكبير الوادي سموحة هدف واحد
2- صلاح محسن المصري البورسعيدي هدف واحد
2- فيستون كالالا مايلي بيراميدز هدف واحد
2- إيمانويل أبياه الاتحاد السكندري هدف واحد

 

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري


الاتحاد السكندري ضد حرس الحدود - 5 مساء | أون تايم سبورتس 2

غزل المحلة ضد طلائع الجيش - 5 مساء | أون تايم سبورتس 1

زد ضد الأهلي - 8 مساء | أون تايم سبورتس 1

 

 

قائمة النادي الأهلي أمام زد 


وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

حراس المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح - عمر كمال - يوسف أيمن -أكرم توفيق- رامي ربيعة - يحيى عطية الله.


خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور- عمر الساعي.

 

خط الهجوم:حسين الشحات - رضا سليم طاهر محمد طاهر - بيرسي تاو  - وسام أبو علي - محمود كهربا.

فيما استبعد كولر كلًّا من:  
حمزه علاء -ياسر ابراهيم -محمد هاني - أشرف داري -كريم فؤاد -علي معلول - مصطفى أبو الخير-كريم الدبيس - محمد عبد الله - سمير محمد.

 

تشكيل الأهلي المتوقع أمام زد

 

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: يحيى عطية الله ورامي ربيعة وخالد عبد الفتاح وأكرم توفيق.

الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا.

الهجوم: طاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووسام أبو علي. 

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