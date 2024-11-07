اليوم، الأهلي يصطدم بـ زد إف سي في ثاني جولات الدوري الممتاز

يواجه النادي الأهلي اليوم الخميس، نظيره فريق زد إف سي في المباراة المقرر لها أن تجمع الفريقين على ستاد المقاولون العرب في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل النادي الأهلي المباراة مستهدفًا تحقيق الفوز، وذلك لاستكمال الانطلاقه المميزة التي استهل بها القلعة الحمراء مشواره في الدوري الممتاز، حيث اكتسح الأحمر نظيره سيراميكا كليوباترا بنتيحة 5ـ2.

وعلى جانب آخر يأمل فريق زد إف سي بقيادة مجدي عبد العاطي في تحقيق نتيجة إيجابية أمام النادي الأهلي خاصة بعد التعثر في الجولة الأولى ببطولة الدوري الممتاز عقب التعادل مع الجونة سلبيًّا بدون أهداف.

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام زد إف سي



ويواجه فريق الأهلي نظيره زد إف سي فى الثامنة مساء اليوم الخميس بستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وزد إف سي



وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلي وزد إف سي في الجولة الثانية للدوري المصري.

حكام مباراة الأهلي ضد زد

قائمة النادي الأهلي أمام زد

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

حراس المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح - عمر كمال - يوسف أيمن -أكرم توفيق- رامي ربيعة - يحيى عطية الله.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور- عمر الساعي.

خط الهجوم:حسين الشحات - رضا سليم طاهر محمد طاهر - بيرسي تاو - وسام أبو علي - محمود كهربا.

فيما استبعد كولر كلًّا من:

حمزه علاء -ياسر ابراهيم -محمد هاني - أشرف داري -كريم فؤاد -علي معلول - مصطفى أبو الخير-كريم الدبيس - محمد عبد الله - سمير محمد.

وتوجه الفريق بعد إعلان القائمة إلى أحد فنادق التجمع الخامس للدخول في معسكر ليلة اللقاء الذي من المقرر أن يقام اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء على ستاد المقاولون العرب.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام زد

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: يحيى عطية الله ورامي ربيعة وخالد عبد الفتاح وأكرم توفيق.

الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا.

الهجوم: طاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووسام أبو علي.