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ترتيب هدافي الدوري الممتاز بعد انتهاء الجولة الأولى

ترتيب هدافي الدوري
ترتيب هدافي الدوري المصري بعد الجولة الأولى

ترتيب هدافي الدوري المصري، أسدل الستار على مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز بفوز كبير للنادي الأهلي حامل اللقب على سيراميكا كليوباترا بخمسة أهداف لهدفين.

وتساوى ثلاثة لاعبين في صدارة هدافي الدوري المصري الممتاز بعد ختام الجولة الأولى وهم وسام أبوعلي حامل لقب هداف الدوري المصري في الموسم الماضي، وزميله حسين الشحات لاعب الأهلي ومحمد هلال لاعب البنك الأهلي.

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد الجولة الأولي 

1- محمد هلال البنك الأهلي هدفان
1- وسام أبو علي الأهلي هدفان
1- حسين الشحات الأهلي هدفان
2- ناصر منسي الزمالك هدف واحد
2- ناصر ماهر الزمالك هدف واحد
2- عبد الله السعيد الزمالك هدف واحد
2- أحمد قندوسي سيراميكا كليوباترا هدف واحد
2- طاهر محمد طاهر الأهلي هدف واحد
2- أحمد بلحاج سيراميكا كليوباترا هدف واحد
2- حسام حسن سموحة هدف واحد
2- محمد أشرف حرس الحدود هدف واحد
2- محمود صابر عبد المحسن سموحة هدف واحد
2- عبد الكبير الوادي سموحة هدف واحد
2- صلاح محسن المصري البورسعيدي هدف واحد
2- فيستون كالالا مايلي بيراميدز هدف واحد
2- إيمانويل أبياه الاتحاد السكندري هدف واحد

 

ويتصدر الأهلي بفارق الأهداف جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز بعد انتهاء الجولة الأولى ويليه بالتساوي كلا من سموحة والمصري والزمالك والاتحاد السكندري برصيد ثلاث نقاط.

 

وجاء جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز بعد انتهاء الجولة الأولى كالتالي..

 

ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد الجولة الأولي 

1 الأهلي 3 نقاط
2 سموحة  3 نقاط
3 المصري البورسعيدي  3 نقاط
4 الزمالك  3 نقاط
5 الاتحاد السكندري  3 نقاط
6 بيراميدز  نقطة واحدة 
7 بتروجيت  نقطة واحدة 
8 الجونة  نقطة واحدة 
9 إنبي  نقطة واحدة 
10 مودرن سبورت  نقطة واحدة 
11 زد اف سي  نقطة واحدة 
12 الإسماعيلي  نقطة واحدة 
13 غزل المحلة  نقطة واحدة 
14 البنك الأهلي  بدون نقاط
15 فاركو  بدون نقاط
16 حرس الحدود  بدون نقاط
17 طلائع الجيش  بدون نقاط
18 سيراميكا كليوباترا  بدون نقاط

 

 


الأهلي يحقق رقما غائبا في الدوري الممتاز منذ 34 عاما

نجح النادي الأهلي، في تحقيق رقم غائب في افتتاح مشواره ببطولة الدوري المصري الممتاز، بعدما سجل 5 أهداف في مرمى سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم السبت، في الجولة الأولى، على استاد السلام بالقاهرة.

وأحرز المارد الأحمر، خماسية في مرمى سيراميكا كليوباترا، خلال المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الأولى للدوري المحلي.

الأهلي يحقق رقم غائب منذ 1990


ولم يسجل الأهلي 5 أهداف في مستهل مشواره بالدوري المصري الممتاز، منذ تغلبه على المنصورة بنتيجة 6-0 يوم 17 سبتمبر 1990 في الدوري موسم 1990-1991.


ولم يهز الأهلي، شباك سيراميكا كليوباترا، بخمسة أهداف من قبل، خلال تاريخ لقاءات الفريقين.

 

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