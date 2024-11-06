كريم بدوي يتفقد جناح قطاع البترول بمعرض أديبك 2024 أبو ظبي

تفقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية جناح قطاع البترول المصري في معرض ومؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول (اديبك 2024)، الذي يُقام خلال الفترة من 4 – 7 نوفمبر 2024 في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

ويضم الجناح 15 شركة هي الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وشركات العامة للبترول، ومصر للبترول، وبتروجت، والحفر المصرية وإنبي، والشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور)، وجاسكو، ومصر لإنتاج الأسمدة "موبكو"، وميثانكس، والشركة الحديثة للغاز (مودرن جاس)، بجانب بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والانتاج EUG.

وحرص الوزير على تفقد أنشطة الجناح التي تركز على استعراض إمكانيات شركات البترول المصرية العاملة في أنشطة البترول والغاز وسجلها الناجح في تنفيذ المشروعات داخل مصر وخارجها، وأهم الفرص لفتح مجالات عمل ومشروعات للشركات المصرية خارج مصر.



ووجه الوزير الشكر والتقدير لفرق الشركات البترولية المصرية على مشاركتهم الفعالة في المعرض.

وقد شهد جناح البترول والغاز المصري اقبالًا كبيرا من كبار الزوار وممثلي الدول والشركات العالمية وأشادوا بالجناح المصري وبتنوع قدرات وخبرات شركات البترول المصرية المشاركة وإمكانياتها الكبيرة في مجالات عملها.

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