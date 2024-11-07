وزير البترول يتابع مع رئيس مجموعة يونايتد إنرجي جروب موقف أنشطتها في مصر

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع سونج يو الرئيس التنفيذي لمجموعة يونايتد إنرجي جروب.

وتم استعراض أنشطة الشركة في مناطق عملها ببرج العرب وأبو سنان وغرب وادي النطرون في الصحراء الغربية، وكذلك منطقة شرق رأس قطارة بالاشتراك مع شركة سيبترول، هذا بالإضافة لعقد الخدمات مع الشركة العامة بعدة مناطق تنمية بالصحراء الغربية.

كما بحث الجانبان موقف استكمال البرنامج الاستكشافي بمنطقة غرب وادي النطرون وإكمال خطة التنمية بالكشف الجديد بها.

ومن جانبه أشار سونج يو إلى أن الشركة ملتزمة بالعمل في مصر وتتطلع لتكثيف برامج الحفر وعمليات البحث والاستكشاف وزيادة معدلات الإنتاج، وأعرب عن رغبة الشركة في الحصول على مناطق استكشافية جديدة.