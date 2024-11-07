قبل حلول موسم الشتاء، ما تكلفة دعم الدولة لأسطوانات البوتاجاز؟

تزداد أزمة نقص أسطوانات البوتاجاز في فصل الشتاء مع تزايد الطلب عليها، وخاصة في المناطق الريفية والصناعية، مثل مزارع الدواجن التي تحتاج إلى درجة حرارة مستقرة لضمان سلامة الإنتاج، وعادة ما يتسبب هذا الطلب المتزايد في الضغط على سوق البوتاجاز وتفاقم أزمة نقص الأنابيب سنويًا.

وفي مواجهة هذه الأزمة، تعمل وزارة البترول والثروة المعدنية على زيادة الإنتاج المحلي من أسطوانات البوتاجاز عبر مصانع التعبئة المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية من الغاز المسال. ولكن، رغم تلك الجهود، فإن التحديات الاقتصادية العالمية، مثل ارتفاع أسعار المواد البترولية، تفرض تحديات إضافية على الحكومة المصرية.

الدعم الحكومي للبوتاجاز

تتحمل خزينة الدولة كلفًا باهظة لدعم أسعار أنابيب البوتاجاز، حيث يتم بيع الأسطوانة للمواطن بسعر أقل بكثير من تكلفتها الحقيقية.

وفقًا لمصادر لـ فيتو، تكلف أنبوبة البوتاجاز الواحدة الدولة حوالي 340 جنيهًا، في حين أن سعر بيعها للمستهلك 150 جنيها، مما يعني أن الدولة تدعم كل أنبوبة بنحو 190 جنيهًا.

وأوضحت أن دعم المواد البترولية يكلف الخزينة المصرية مليارات الجنيهات شهريًا، وهي تكلفة مرتفعة بشكل مستمر نظرًا لزيادة أسعار النفط والغاز عالميًا.

كما أشارت المصادر إلى أن الحكومة كانت قد رفعت سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 150 جنيهًا للأسطوانة العادية بدلًا من 100 جنيه، بينما وصل سعر الأسطوانة التجارية إلى 200 جنيه.

خطط الحكومة لرفع الدعم

في ظل هذه الضغوط الاقتصادية، يواصل المسئولون في الحكومة المصرية التفكير في إصلاحات لرفع الدعم عن المواد البترولية تدريجيًا.

وكشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، في تصريحات سابقة أن فاتورة دعم المواد البترولية أصبحت كبيرة للغاية، وهو ما يستدعي إجراء تعديلات لضمان استدامة تقديم هذه الخدمات الحيوية.

وقال الحمصاني: إن مصر بحاجة ماسة إلى إعادة التوازن الاقتصادي لضمان استمرارية الدعم للطبقات محدودة الدخل، مشيرًا إلى أن تكلفة دعم أنابيب البوتاجاز سنويًا تقدر بنحو 60 مليار جنيه.

وأضاف أن الحكومة تعمل على توفير حلول تضمن استمرار الدعم لهذه الطبقات، مع توفير البدائل المناسبة لتعويض ارتفاع الأسعار، مثل برامج الدعم النقدي الموجه للمواطنين.

تاريخ زيادات أسعار البوتاجاز

منذ عام 2013، شهدت أسعار أنابيب البوتاجاز زيادات متتالية نتيجة لارتفاع أسعار المواد البترولية عالميًا وضغط الأوضاع الاقتصادية.

ففي عام 2013، قررت الحكومة زيادة سعر أسطوانة البوتاجاز من 5 إلى 8 جنيهات، بزيادة تصل إلى 60%. ثم تواصلت الزيادات مع مرور السنوات، حيث قفز السعر في عام 2016 من 8 إلى 15 جنيهًا، وفي 2017 ارتفع إلى 30 جنيهًا، وفي عام 2018 وصل إلى 50 جنيهًا، لتستمر الزيادة في السنوات التالية.

وفي عام 2019، وصل سعر الأسطوانة إلى 65 جنيهًا، بينما ارتفع إلى 70 جنيهًا في 2020. وأحدثت الحكومة زيادة جديدة في الأسعار في نوفمبر 2023، حيث قرر رئيس الوزراء رفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 100 جنيه للأسطوانة سعة 12.5 كيلوجرام.