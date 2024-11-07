بعد التحذير من خطورتها، كيف تتجنب الآثار الجانبية للأدوية؟

كشفت هيئة الدواء المصرية عن طرق الحماية من الآثار الجانبية للأدوية من خلال اتباع التعليمات الخاصة بكل مستحضر دواء في النشرة الداخلية للدواء.

الأدوية لا تتساوى جميعها في نفس طريقة التناول

وقالت هيئة الدواء المصرية إن الادوية لا تتساوى جميعها في نفس طريقة التناول بل يجب تناول بعضها في وقت معين، أو مع الطعام، أو قد تتفاعل مع أدوية أخرى أو علاجات عشبية.

ونصحت بأهمية اللجوء للصيدلي لمعرفة المعلومات الخاصة بكل مستحضر وكذلك التفاعلات الدوائية الخاصة به.

وناشدت هيئة الدواء المصرية المواطنين ضرورة الإبلاغ عن الآثار الجانبية للأدوية وتشجيع الأشخاص على الإبلاغ عن الآثار الجانبية المشتبه بها للأدوية من أجل مراقبة سلامة جميع الأدوية.

كيفية الإبلاغ عن الآثار الجانبية للأدوية

وقالت هيئة الدواء المصرية إنه يمكن الإبلاغ عن الآثار الجانبية للأدوية من خلال ​البريد الإلكتروني أو الموقع الرسمي للهيئة من خلال الضغط هنا أو الخط الساخن: ​15301

وأكد الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، في وقت سابق أنه تم توفير كافة الأصناف الدوائية لكافة المجموعات العلاجية ومن أهمها مستحضرات علاج السكر والفوارات المختلفة بالسوق المحلي منذ شهر يوليو الماضي وحتى الآن مع انتهاء تلقى الهيئة لأى شكاوى بشأنها.



وقال رئيس هيئة الدواء المصرية إنه تم ضخ ما يقترب من 9 ملايين ونصف المليون عبوة من مستحضرات علاج السكر، حيث تم ضخ ما يزيد عن 2 مليون و100 ألف عبوة من Mixtard Vial، وحوالي 350 ألف عبوة من Lantus، وما يزيد عن 2 مليون و600 ألف عبوة من Insulinagypt vial. كما تم ضخ ما يزيد عن 2 مليون و300 ألف عبوة من المستحضرات الأخرى التي تمثل أنواع مختلفة من الأنسولين.



وأضاف رئيس الهيئة أنه تم تعزيز كميات من أدوية علاج السكر المحتوية على مادة الميتفورمين على ما يقترب من 2 مليون 200 ألف عبوة من المستحضرات التي تحتوي على ميتفورمين، وهناك مخزون من المادة الخام يكفي لتصنيع ما يزيد عن 6 ملايين عبوة من أدوية علاج السكر



وتابع رئيس هيئة الدواء المصرية أنه بالنسبة للفوارات، فقد تم ضخ حوالي 2 مليون و600 ألف عبوة من Urivin-N Eff، وما يقترب من المليون عبوة من Urosolvin، وهناك حوالي 325 ألف عبوة تحت الإنتاج، وما يزيد عن 800 ألف عبوة من Epimag Eff، وهناك حوالي 316 ألف عبوة تحت الإنتاج، وهناك مخزون من المادة الخام يكفي لتصنيع ما يزيد عن 11 مليون عبوة.