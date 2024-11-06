ارتفاع حصيلة ضحايا الغارة الإسرائيلية على بلدة برجا في لبنان إلى 30 شهيدا

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء أن حصيلة ضحايا الغارة الإسرائيلية التي استهدفت بلدة برجا في الشوف محافظة جبل لبنان ارتفعت إلى 30 شهيدا.

ضحايا الغارة الإسرائيلية التي استهدفت بلدة برجا في الشوف محافظة جبل لبنان

وشنت مقاتلات إسرائيلية أمس غارة جوية استهدفت مبنى في بلدة برجا الساحلية الواقعة على مسافة أكثر من 20 كيلومترا إلى الجنوب من بيروت.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية قالت إن عمليات الإنقاذ ورفع الأنقاض لا تزال مستمرة في المنطقة.

وتواصل القوات الإسرائيلية استهداف العديد من المناطق اللبنانية منذ 23 سبتمبر الماضي بغارات جوية مدمرة، لا سيما في جنوب وشرق البلاد، كذلك في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية أمس الثلاثاء، إن الحصيلة الإجمالية للقتلى بلغ 3013 فيما بلغ عدد المصابين 13553 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان.

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