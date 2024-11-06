الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

لأول مرة، صواريخ لبنان تصل مطار بن جوريون الإسرائيلي

صواريخ من لبنان تصل
صواريخ من لبنان تصل مطار بن جوريون الإسرائيلي، فيتو

 ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء، أنه تم إطلاق 11 صاروخا من لبنان باتجاه إسرائيل، وصلت إلى محيط مطار بن جوريون للمرة الأولى منذ بداية الحرب.

صواريخ حزب الله تصل مطار بن جوريون الإسرائيلي 

 وكشف حزب الله اللبناني، عن سلاح جديد دخل المعركة ضد الاحتلال الإسرائيلي لأول مرة.

ونشر الحزب مقطع فيديو تحت عنوان «بطاقة سلاح»، تضمن بعض المعلومات الأساسية عن السلاح الجديد وهو صاروخ حمل اسم «جهاد 2».

وقال في الفيديو إن وزن الرأس الحربي للصاروخ يبلغ 250 كيلوجرامًا، ويبلغ مداه 20 كيلومترًا، ويعمل بالوقود الصلب.

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بسبب صاروخ باليستي، رعب وهلع ركاب طائرة فى مطار بن جوريون (فيديو)

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قبل الإعلان رسميًّا.. ملامح الولاية الثانية لـ ترامب في حكم أمريكا.. إنهاء حرب غزة لصالح إسرائيل.. تهجير المتعاطفين مع المقاومة من الولايات المتحدة.. وفرض حصار كامل على إيران

 

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حزب الله صواريخ حزب الله مطار بن جوريون إسرائيل

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