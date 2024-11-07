كواليس لقاء وزير الشباب بمجلس إدارة الزمالك

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، جلسة مع مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

شهد اجتماع وزير الشباب والرياضة مع مجلس إدارة نادي الزمالك مناقشة عدد الأمور الخاصة بالنادي، على رأسها أزمة ثلاثي الفريق عبد الواحد السيد مدير الكرة واللاعبين مصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا في الإمارات، وضرورة عدم تكرار مثل تلك الأمور، بالإضافة للعقوبات الموقعة على الثلاثي وعلى النادي من اتحاد الكرة.

كما ناقش الدكتور أشرف صبحي خلال اجتماع بمسؤولي الزمالك بعض الملفات الخاصة بالنادي والكرة المصرية، وعلى رأسها أزمة التحكيم المشتعلة خلال الفترة الماضية.

وزير الشباب يبحث ترتيبات تنظيم الملتقى الدولي للاستثمار والصناعة الرياضية

من ناحية أخرى، بحث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، استعدادات وترتيبات تنظيم الملتقى الدولي الثالث للاستثمار والصناعة الرياضية في مصر وأفريقيا، بحضور قيادات الوزارة المعنيين بالتسويق والاستثمار.

يأتى ذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتنظيم وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الاتحاد العربي للاستثمار والتسويق الرياضي التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، وذلك يومي 8 و9 ديسمبر المقبل، بمشاركة العديد من الشركات والمصانع العالمية.

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن ملتقى الاستثمار الدولي يُعد خطوة في إطار سعي الحكومة لتعزيز الرياضة كأداة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتشجيع الصناعات الرياضية، وذلك يجذبه عددًا كبيرًا من المستثمرين ورجال الأعمال المهتمين بالاستثمار في المجال الرياضي.

يهدف الملتقى إلى تعزيز التعاون بين الدول وتبادل الخبرات في مجالات الاستثمار الرياضي، وتطوير البنية التحتية الرياضية، ودعم المشاريع الابتكارية في هذا القطاع.