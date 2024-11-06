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خارج الحدود

أفهم مشاعر خيبة الأمل، رسائل هاريس إلى الشعب الأمريكي في خطاب الهزيمة

هاريس، فيتو
هاريس، فيتو

قالت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس في أول خطاب لها بعد هزيمتها في انتخابات الرئاسة الأمريكية أمام منافسها الجمهوري دونالد ترامب، إن: "النتيجة لم تأتِ كما كنا نتمناها".

 

هاريس في أول خطاب لها بعد الهزيمة

وأضافت كامالا هاريس أمام حشد من أنصارها: "أشكركم على الثقة التي حصلت عليها منكم، دعوني أقول أن قلبي مليء اليوم بالامتنان للثقة والحب الذي قدمتموه لي.

وأشارت كامالا هاريس، إلى أن "نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية لم تكن مرضية لنا"، لكن الوعد الأمريكي سيظل مشعًّا.

 

تعهدت لـ ترامب بالمساعدة في انتقال السلطة

وتابعت هاريس "تحدثت مع ترامب وباركت له الفوز"، مضيفة "سنعمل معا وسنسلم السلطة".

 

وأكدت هاريس في كلمتها، ضرورة احترام خيارات الشعب، واستطردت، أعترف بالهزيمة، وأفهم مشاعر خيبة الأمل، ولن نكف عن المحاولة.

وقالت هاريس لأنصارها في جامعة هوارد التي تخرجت منها "بينما أقر بهزيمتي في هذه الانتخابات، لا أعترف بالقتال الذي أجج هذه الحملة". 

وتعهدت هاريس بمواصلة النضال من أجل حقوق المرأة وضد العنف المسلح و"النضال من أجل الكرامة التي يستحقها كل الناس".

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