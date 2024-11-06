الأربعاء 06 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

خبير استراتيجي: تصريحات ترامب عن وقف الحروب «مبالغ فيها»

عبد المنعم سعيد،
عبد المنعم سعيد، فيتو

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، الخبير الاستراتيجي بمركز الدراسات الاستراتيجية بالأهرام، إن إعلان فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ليس مفاجأة، مشيرًا إلى أن الانتخابات الأمريكية عادة ما تحمل العديد من المفاجآت والاحتمالات. 

وأضاف سعيد أن ترامب حصل على 170 صوتًا انتخابيًا، وبقي له 4 أصوات فقط من 6 ولايات، مما يجعل النتيجة شبه محسومة.

وفيما يخص قضية الهجرة غير الشرعية، شدد سعيد على أن تصريحات ترامب بشأن مغادرة 11 مليون مهاجر غير شرعي من الولايات المتحدة قد تفتح الباب أمام مخاطر جديدة تتعلق بالعمليات الإرهابية، وأوضح أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى توترات أمنية قد تكون غير متوقعة على الصعيدين المحلي والدولي.

 

مرحلة صعبة تنتظر ترامب والعالم

وأكد سعيد لـ فيتو أن الولايات المتحدة والعالم سيواجهون مرحلة صعبة في ظل القضايا المعقدة التي تنتظر ترامب عند توليه الرئاسة في يناير المقبل. 

وقال: أما عن تصريحاته بأنه سيوقف الحروب فهذا الأمر به مبالغة، خاصة وأنه يرى أن مشكلة الفلسطينيين ليس فى إقامة دولتهم على ترابها الوطني وإنما مشكلاتهم اقتصادية وهى توفير الغذاء لهم فضلا عن أن موقفه من إيران عدائي وربما يحرض إسرائيل ضدها. 

وأشار إلى أن هناك تساؤلات حول ما إذا كان ترامب سيعمد إلى تهميش بعض القضايا، خاصة وأنه سيشغل منصب الرئيس في الفترة القادمة، وأضاف أن قضايا الهجرة، الأمن الداخلي، والعلاقات الدولية ستكون في قلب جدول أعماله.

وتابع سعيد قائلًا: "نحتاج إلى وقت لفهم سياسة ترامب تجاه الأزمات العالمية، خصوصًا فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، ومستقبل العلاقات مع منطقة الشرق الأوسط، وموقفه من أوروبا."

وفيما يخص عودة ترامب إلى البيت الأبيض، اعتبر سعيد أن هذه العودة ستكون بمثابة "بداية للخلخلة الهيكلية داخل الولايات المتحدة الأمريكية"، وأضاف أنه من المحتمل أن يلجأ ترامب إلى تصفية حساباته مع خصومه السياسيين، مما قد يزيد من حالة الانقسام السياسي داخل البلاد.

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الانتخابات الأمريكية ترامب هاريس عدد الولايات الانتخابية الشرق الأوسط

مواد متعلقة

رئيس مجلس النواب الأمريكي: ترامب رئيسنا المنتخب

ماكرون يعلن استعداده للعمل مع ترامب خلال فترة حكمة لأمريكا

ترامب: سنبدأ العصر الذهبي للولايات المتحدة الأمريكية

بعد إعلانه الفوز بالانتخابات الأمريكية، أوليفر ستون يعتزم إنتاج فيلم عن محاولة اغتيال ترامب

الأكثر قراءة

سعر سجائر كليوباترا اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024

جالا فهمى، حياة مثيرة لفنانة متحررة ونهاية مأساوية، وهذا عدد زيجاتها بينهم موسيقار شهير

مصرع شاب إثر حادث إنقلاب موتوسيكل في الأقصر

في خطاب فوزه بالانتخابات الأمريكية، ترامب يعلن رسميًا عن اسم نائبه

ترامب يعلن فوزه برئاسة أمريكا.. ويؤكد: سأضع حدًا للحروب في العالم

أول تعليق من حماس على فوز ترامب بالانتخابات الأمريكية

ما أصول العقائد الإسلامية، وما مفهوم الإسلام؟

كان عدوا لترامب ووصفه بهتلر، معلومات عن جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي الجديد

منوعات

المزيد

سر قبعة ترامب الحمراء ودورها في جذب المؤيدين

وسط حالة من الصدمة والبكاء، أنصار هاريس يغادرون ساحة جامعة هوارد

اكتشاف الثقب الأسود "الأكثر شراهة" على الإطلاق

شقيقة جورجينا تفجر مفاجآت حول زوجة رونالدو وتكشف قصة الشقة الفاخرة والصناديق (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سجائر كليوباترا اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 5/11/2024

أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 5-11-2024 في الأسواق

سعر كيلو النحاس الأحمر بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء 6-11-2024

المزيد

انفوجراف

أسباب تغيير زيت ناقل الحركة بعد 200 ألف كيلومتر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما أصول العقائد الإسلامية، وما مفهوم الإسلام؟

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 6-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 6-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads