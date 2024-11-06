خبير استراتيجي: تصريحات ترامب عن وقف الحروب «مبالغ فيها»

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، الخبير الاستراتيجي بمركز الدراسات الاستراتيجية بالأهرام، إن إعلان فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ليس مفاجأة، مشيرًا إلى أن الانتخابات الأمريكية عادة ما تحمل العديد من المفاجآت والاحتمالات.

وأضاف سعيد أن ترامب حصل على 170 صوتًا انتخابيًا، وبقي له 4 أصوات فقط من 6 ولايات، مما يجعل النتيجة شبه محسومة.

وفيما يخص قضية الهجرة غير الشرعية، شدد سعيد على أن تصريحات ترامب بشأن مغادرة 11 مليون مهاجر غير شرعي من الولايات المتحدة قد تفتح الباب أمام مخاطر جديدة تتعلق بالعمليات الإرهابية، وأوضح أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى توترات أمنية قد تكون غير متوقعة على الصعيدين المحلي والدولي.

مرحلة صعبة تنتظر ترامب والعالم

وأكد سعيد لـ فيتو أن الولايات المتحدة والعالم سيواجهون مرحلة صعبة في ظل القضايا المعقدة التي تنتظر ترامب عند توليه الرئاسة في يناير المقبل.

وقال: أما عن تصريحاته بأنه سيوقف الحروب فهذا الأمر به مبالغة، خاصة وأنه يرى أن مشكلة الفلسطينيين ليس فى إقامة دولتهم على ترابها الوطني وإنما مشكلاتهم اقتصادية وهى توفير الغذاء لهم فضلا عن أن موقفه من إيران عدائي وربما يحرض إسرائيل ضدها.

وأشار إلى أن هناك تساؤلات حول ما إذا كان ترامب سيعمد إلى تهميش بعض القضايا، خاصة وأنه سيشغل منصب الرئيس في الفترة القادمة، وأضاف أن قضايا الهجرة، الأمن الداخلي، والعلاقات الدولية ستكون في قلب جدول أعماله.

وتابع سعيد قائلًا: "نحتاج إلى وقت لفهم سياسة ترامب تجاه الأزمات العالمية، خصوصًا فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، ومستقبل العلاقات مع منطقة الشرق الأوسط، وموقفه من أوروبا."

وفيما يخص عودة ترامب إلى البيت الأبيض، اعتبر سعيد أن هذه العودة ستكون بمثابة "بداية للخلخلة الهيكلية داخل الولايات المتحدة الأمريكية"، وأضاف أنه من المحتمل أن يلجأ ترامب إلى تصفية حساباته مع خصومه السياسيين، مما قد يزيد من حالة الانقسام السياسي داخل البلاد.