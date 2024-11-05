ضبط بحوزتهما بودر بـ25 مليون جنيه، حبس تاجري مخدرات على ذمة التحقيق بالجيزة
أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس تاجري مخدرات بتهمة حيازتهما كميات من البودر بملايين الجنيهات، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عنصرين إجراميين) بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بمخدر البودر "الحشيش الاصطناعي" وترويجه على عملائهما، مُتخذان من دائرة (مركز شرطة قليوب بالقليوبية - قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة) مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما وبحوزتهما (10 كيلوجرامات لمخدر البودر "الحشيش الاصطناعي" – فرد خرطوش وعدد من الطلقات - مبلغ مالي "من متحصلات نشاطه الإجرامي")، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ (25 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
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