ضبط صاحب مخازن وعامل لاتهامهما بحجب السجائر في الجيزة
ألقت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، بالتعاون مع قوات مركز شرطة الحوامدية، القبض على صاحب مخازن لتجارة السجائر وعامل، لاتهامهما بحجب السجائر وعدم بيعها بغرض تعطيش السوق وتحقيق ربح غير مشروع.
تلقى مدير المباحث الجنائية، اللواء هاني شعراوي، إخطارًا من مفتش مباحث الحوامدية العقيد عماد رشدي، يفيد فيه بالقبض على صاحب مخازن لتجارة السجائر وعامل؛ لاتهامهما بإدارة مخازن دون ترخيص وحجب 172 ألفًا و950 عبوة سجائر محلية الصنع مختلفة الماركات، دون أي مستند يدل على مصدرها، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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