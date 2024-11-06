مياه الشرب بالإسكندرية تبحث التعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني

شارك الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم اليوم الأربعاء في اجتماع موسع بقاعة الاجتماعات بشركة مياة الشرب بالإسكندرية برئاسة المهندس أحمد جابر رئيس مجلس إدارة شركة المياه،وذلك بحضور اللواء أركان حرب محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي والدكتور عاصم قبيصي مدير مديرية الأوقاف والدكتورة ماجدة الشاذلي مقرر المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية والقمص نوفير إلهامي ممثلا عن الكنيسة المصرية لبحث تطوير سبل التعاون بين كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بتطوير سبل التعاون بين كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.

وحضور مميز لمديريتي الصحة والتضامن الاجتماعي وإسلام الليثي مدير إدارة المشاركة المجتمعية، والعديد من الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني ؛ وذلك لبحث تطوير سبل التعاون بين كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.

وأشاد مدير المديرية باللقاء الموسع بين كافة الجهات والتكامل مع شركة المياه مُشيرًا إلى التعاون المثمر مع الشركة في تركيب القطع الموفرة بمعظم مدارس المحافظة لترشيد استهلاك المياه، وكذلك تنظيم مبادرة صحتهم مستقبلهم بالتوأمة والشراكة والتعاون المثمر مع شركة المياه

وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء بضرورة رفع الوعي القومي بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ضمن الخطة القومية لترشيد المياه، مؤكدًا أنّ تعليم الإسكندرية يعي كافة أبعاد قضية المياه وينظم العديد من حملات التوعية المستمرة للطلاب والمعلمين في ضوء مسئوليته المجتمعية والتربوية تحت شعار ( كل نقطة بتفرق ).