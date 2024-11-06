وسط غياب أسرته، انطلاق حفل توقيع كتاب «قراءة في مشوار نور الشريف»

غابت أسرة الفنان الراحل نور الشريف عن حفل توقيع وندوة ومناقشة كتاب "نور الشريف.. قراءة في مشوار الأستاذ" للكاتب الصحفي جمال عبد القادر الذي أُقيم بدار الأوبرا المصرية.

إذ غابت ابنته سارة نور الشريف وشقيقتها والفنانة بوسي، كما غاب عدد كبير من المدعوين بحسب حديث منظمي الحفل.

بينما حرص على الحضور كل من المخرج والممثل محسن صبري، المخرج عمر عبد العزيز، حمزة العيلي، المنتج محمد العدل، والفنان الكبير حمدي الوزير.



ويتحدث الكتاب عن مشوار نور الشريف وأهم محطاته الفنية وكتير من الكواليس والأزمات التي تعرض لها والتي يتم الكشف عنها للمرة الأولى.