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حملة موسعة لإزالة الإشغالات بشارع عامود السواري في الإسكندرية

الإسكندرية, فيتو
الإسكندرية, فيتو

قادت المهندسة نهي خليفة رئيس حي غرب بالإسكندرية حملة مكبرة لإزالة الإشغالات وعودة الانضباط بشارع عامود السواري ومنطقة الساعة كرموز، وفقا لتوجيهات وتعليمات الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية. 

 

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هذا وقد تم بالحملة رفع كافة الإشغالات التي تشغل الطريق العام وتم توسعة الطريق وتيسير حركة المرور والتحفظ علي ٢٥ إشغال متنوع وغرامة فورية ٨٠٠٠ جنيه، وجاء ذلك بوجود أشغال الطريق والمتابعة الميدانية بالحي.

وشددت علي التمركز والمتابعه المستمره للشارع لعدم وجود أي إشغالات أو فروشات تشغل الطريق العام مع توسعة الطريق للسيارات والمارة وعدم إشغال الطريق والالتزام بالضوابط.

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