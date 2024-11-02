الكرة الطائرة، الأهلي يفوز على إسكندرية للبترول في بطولة الدوري

فاز الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي على فريق إسكندرية للبترول بنتيجة 3-0، في أولى مبارياته ببطولة الدوري.

‏‎وشهد الشوط الأول سيطرة تامة من جانب الأهلي، حيث تقدم بنتيجة 25-8، ليواصل الأداء المميز في الشوط الثاني ويقدم عرضًا قويًّا ويحصد الشوط بنتيجة 25-10.

وحسم «رجال طائرة الأهلي» الشوط الثالث والمباراة بنتيجة 25-18، ليحقق الفريق بداية قوية في مشوار الدفاع عن لقب الدوري.

‏‎ومن المقرر أن يلتقي «رجال طائرة الأهلي» مع إيسترن كومباني يوم الثلاثاء المقبل في الدوري.