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الكرة الطائرة، الأهلي يفوز على إسكندرية للبترول في بطولة الدوري

الكرة الطائرة، الأهلي
الكرة الطائرة، الأهلي يفوز على إسكندرية للبترول

فاز الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي على فريق إسكندرية للبترول بنتيجة 3-0، في أولى مبارياته ببطولة الدوري.

‏‎وشهد الشوط الأول سيطرة تامة من جانب الأهلي، حيث تقدم بنتيجة 25-8، ليواصل الأداء المميز في الشوط الثاني ويقدم عرضًا قويًّا ويحصد الشوط بنتيجة 25-10.

وحسم «رجال طائرة الأهلي» الشوط الثالث والمباراة بنتيجة 25-18، ليحقق الفريق بداية قوية في مشوار الدفاع عن لقب الدوري.

‏‎ومن المقرر أن يلتقي «رجال طائرة الأهلي» مع إيسترن كومباني يوم الثلاثاء المقبل في الدوري.

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