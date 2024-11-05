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صحة ومرأة

الصحة تكشف مخاطر استخدام الأطفال للهاتف المحمول

استخدام الاطفال للهاتف
استخدام الاطفال للهاتف

حذر الدكتور باسم ظريف استشاري أمراض القلب بالمعهد القومي للقلب بوزارة الصحة من مخاطر استخدام الهاتف للأطفال، مشيرا إلى أن الأطفال الذين يستخدمون الهاتف في عمر صغير من عامين للعب يمثل خطورة على قدراتهم العقلية. 

خطورة استخدام الأطفال للهاتف 

 

وأوضح أن العمر المناسب لاستخدام الهاتف من عمر 6 سنوات، مشيرا إلى أنه في حال استخدام الطفل للهاتف لا يجب أن يكون لساعات طويلة لأنه يسبب مخاطر متعددة منها فقدان التركيز وعدم القدرة على الحركة والكسل وعدم النشاط والتأثير على القدرات العقلية وبث أفكار خاطئة للمخ.

إسكات الطفل باستخدام الهاتف 

وحذر الأطباء،  الأمهات من إعطاء  أولادها الهواتف من أجل إسكاتهم، حتى يصبح الهاتف هو المربي الأول للطفل في هذه الحالة، والكثير من الآراء والقدوة للطفل تكون نابعة مما يُشاهده على الموبايل.

 

وأكد الأطباء أن معاقبة الطفل بسحب الهاتف المحمول بعد الاعتياد عليه لفترة طويلة يعد بمثابة كارثة له وكأنه سحب منه كافة مكونات الحياة، خاصة مع عدم وجود أي بديل.

مشاكل الانفصال وسلوك الطفل

 

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وأوضح الأطباء، أن الكثير من الأسر تنفصل الآن بسبب جلوس الزوج أو الزوجة على الهاتف لمدة طويلة، كما أن  تربية الطفل بالصوت المرتفع أمر غير صحيح، ولا تؤدي إلى تعديل سلوك الطفل على الإطلاق. 

 

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