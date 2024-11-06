وفد مؤسسة زايد لأصحاب الهمم يتفقد مراكز التخاطب بالإسكندرية

نظمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لشئون الوزير (مكتب قادرون باختلاف)، زيارة ميدانية لوفد مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بحضور الشيخ هزاع بن حمدان بن زايد، وعبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، لمراكز التخاطب بمحافظة الإسكندرية.

شهدت الجولة حضور ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، ويوسف أوباما لاعب الفريق السماوي، حيث شملت مراكز التخاطب بمركزي شباب المسيري والحرمين.

تأتي تلك الزيارة في إطار جهود وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة زايد لأصحاب الهمم لتقديم أفضل الخدمات التأهيلية لأصحاب الهمم وأسرهم مجانًا داخل مراكز الشباب في كافة المحافظات، من خلال مذكرة التفاهم التي تم إبرامها بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم منذ ٢٠٢١ لإنشاء عدد من مراكز التخاطب بالمحافظات برعاية ودعم الشركة القابضة" (ADQ).

جدير بالذكر أن الزيارة جاءت لتقييم خدمات مراكز التخاطب للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، بما في ذلك البرامج التأهيلية، وأدوات التقييم، وكفاءة الكادر البشري، وكذا التعرف على احتياجات ذوي الهمم، وذلك بهدف تطوير البرامج والخدمات المقدمة لتلبي احتياجاتهم بشكل أفضل.

تجدر الإشارة إلى أن وفد مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم منذ وصوله قام بزيارة مراكز التخاطب داخل مركز شباب العريش ونادي قادرون باختلاف بمحافظة شمال سيناء، وفي اليوم الثاني، قام الوفد بتفقد مراكز التخاطب بنادي القناطر الخيرية، ومركز التنمية الشبابية بالخانكة، ومركز شباب كوم الأطرون بمحافظة القليوبية، في اليوم الثالث قام الوفد بتفقد مركز التخاطب بمركز شباب أشمون بمحافظة المنوفية، ومركزي التخاطب بمركزي شباب قولنجيل، وبداوى بمحافظة الدقهلية.

الشباب والرياضة تكشف نتائج تظلمات انتخابات الاتحادات

فيما تتابع وزارة الشباب والرياضة، بصورة مستمرة نتائج فحص التظلمات الصادرة عن لجنة التظلمات التابعة للجنة الأولمبية في انتخابات عدد من الإتحادات الرياضية وفقا للتوقيتات الزمنية المقررة قانونًا.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة في بيان رسمي أن هذا الأمر يأتي في إطار الحرص على ضمان العدالة والشفافية في إدارة الشأن الرياضي وكذلك المتابعة الدقيقة لكافة مجريات انتخابات الاتحادات ووضع الأطر والضوابط الخاصة بحوكمة المنظومة الرياضية ووضعها على المسار الصحيح.

تضمن بيان وزارة الشباب والرياضة انتهاء لجنة التظلمات باللجنة الأولمبية من التظلمات المقدمة والخاصة باتحاد الرماية واتحاد العاب القوى وتنفيذ الأحكام القضائية، حيث تم قبول التظلم المقدم من مصطفى حنيش (اتحاد الرماية)، كما تم قبول التظلم المقدم من وليد عطا (اتحاد العاب القوى).

وفيما يخص اتحاد رفع الأثقال، أعلنت اللجنة النظر فى التظلمات المقدمة، وتم قبول التظلم المقدم من عمرو رمضان (متقدم على الرئاسة)، كما تم قبول التظلم المقدم من ايهاب عثمان (متقدم على نائب الرئيس)، كما تم قبول التظلم المقدم من محمد محمد عبده (متقدم على العضوية).

كما أعلنت اللجنة النظر فى التظلمات المقدمة والخاصة باتحاد التايكوندو، حيث تم قبول التظلم المقدم من ايهاب جابر (المتقدم على العضوية)، فيما تم رفض التظلم المقدم من عمر عصام وذلك لعدم انطباق شرط الترشح عليه، وتم رفض الطعون المقدمة ضد كل من "محمد مجدى طايل، حسن كمال، محمد عبد الله السعيد".

وعن التظلمات المقدمة والخاصة باتحاد التجديف، أعلنت اللجنة المختصة إرجاء النظر فى التظلمات المقدمة من (محمد الطاهر محمود، إبراهيم مصطفى عاشور، حاتم شاهين أحمد) لتداول التظلمات فى القضاء، وتم النظر فى التظلمات المقدمة والخاصة باتحاد الترايثلون، حيث اعلنت اللجنة رفض التظلم المقدم من ندا محمد سمير لعدم استيفائها شرط الترشح، وتم النظر فى التظلمات المقدمة والخاصة باتحاد الجودو، حيث تم مخاطبة الإتحاد لموافاتنا باستيفاء والخاصة بالطعن المقدم من محمد مطيع والتظلم المقدم فى أحمد عبد الحميد.