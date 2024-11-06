الأربعاء 06 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

وفد مؤسسة زايد لأصحاب الهمم يتفقد مراكز التخاطب بالإسكندرية

وفد مؤسسة زايد لأصحاب
وفد مؤسسة زايد لأصحاب الهمم يتفقد مراكز التخاطب

نظمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لشئون الوزير (مكتب قادرون باختلاف)، زيارة ميدانية لوفد مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بحضور الشيخ هزاع بن حمدان بن زايد، وعبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، لمراكز التخاطب بمحافظة الإسكندرية.

شهدت الجولة حضور ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، ويوسف أوباما لاعب الفريق السماوي، حيث شملت مراكز التخاطب بمركزي شباب المسيري والحرمين.

تأتي تلك الزيارة في إطار جهود وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة زايد لأصحاب الهمم لتقديم أفضل الخدمات التأهيلية لأصحاب الهمم وأسرهم مجانًا داخل مراكز الشباب في كافة المحافظات، من خلال مذكرة التفاهم التي تم إبرامها بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم منذ ٢٠٢١ لإنشاء عدد من مراكز التخاطب بالمحافظات برعاية ودعم الشركة القابضة" (ADQ).

جدير بالذكر أن الزيارة جاءت لتقييم خدمات مراكز التخاطب للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، بما في ذلك البرامج التأهيلية، وأدوات التقييم، وكفاءة الكادر البشري، وكذا التعرف على احتياجات ذوي الهمم، وذلك بهدف تطوير البرامج والخدمات المقدمة لتلبي احتياجاتهم بشكل أفضل.

تجدر الإشارة إلى أن وفد مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم منذ وصوله قام بزيارة مراكز التخاطب داخل مركز شباب العريش ونادي قادرون باختلاف بمحافظة شمال سيناء، وفي اليوم الثاني، قام الوفد بتفقد مراكز التخاطب بنادي القناطر الخيرية، ومركز التنمية الشبابية بالخانكة، ومركز شباب كوم الأطرون بمحافظة القليوبية،  في اليوم الثالث قام الوفد بتفقد مركز التخاطب بمركز شباب أشمون بمحافظة المنوفية، ومركزي التخاطب بمركزي شباب قولنجيل، وبداوى بمحافظة الدقهلية.

 

الشباب والرياضة تكشف نتائج تظلمات انتخابات الاتحادات

فيما تتابع وزارة الشباب والرياضة، بصورة مستمرة نتائج فحص التظلمات الصادرة عن لجنة التظلمات التابعة للجنة الأولمبية في انتخابات عدد من الإتحادات الرياضية وفقا للتوقيتات الزمنية المقررة قانونًا.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة في بيان رسمي أن هذا الأمر يأتي في إطار الحرص على ضمان العدالة والشفافية في إدارة الشأن الرياضي وكذلك المتابعة الدقيقة لكافة مجريات انتخابات الاتحادات ووضع الأطر والضوابط الخاصة بحوكمة المنظومة الرياضية ووضعها على المسار الصحيح.

تضمن بيان وزارة الشباب والرياضة انتهاء لجنة التظلمات باللجنة الأولمبية  من التظلمات المقدمة والخاصة باتحاد الرماية واتحاد العاب القوى وتنفيذ الأحكام القضائية، حيث تم قبول التظلم المقدم من مصطفى حنيش (اتحاد الرماية)، كما تم قبول التظلم المقدم من وليد عطا (اتحاد العاب القوى).

وفيما يخص اتحاد رفع الأثقال، أعلنت اللجنة النظر فى التظلمات المقدمة، وتم قبول التظلم المقدم من عمرو رمضان (متقدم على الرئاسة)، كما تم قبول التظلم المقدم من ايهاب عثمان (متقدم على نائب الرئيس)، كما تم قبول التظلم المقدم من محمد محمد عبده (متقدم على العضوية).

 كما أعلنت اللجنة النظر فى التظلمات المقدمة والخاصة باتحاد التايكوندو، حيث تم قبول التظلم المقدم من ايهاب جابر (المتقدم على العضوية)، فيما تم رفض التظلم المقدم من عمر عصام وذلك لعدم انطباق شرط الترشح عليه، وتم رفض الطعون المقدمة ضد كل من "محمد مجدى طايل، حسن كمال، محمد عبد الله السعيد".

وعن التظلمات المقدمة والخاصة باتحاد التجديف، أعلنت اللجنة المختصة إرجاء النظر فى التظلمات المقدمة من (محمد الطاهر محمود، إبراهيم مصطفى عاشور، حاتم شاهين أحمد) لتداول التظلمات فى القضاء، وتم النظر فى التظلمات المقدمة والخاصة باتحاد الترايثلون، حيث اعلنت اللجنة رفض التظلم المقدم من ندا محمد سمير لعدم استيفائها شرط الترشح، وتم النظر فى التظلمات المقدمة والخاصة باتحاد الجودو، حيث تم مخاطبة الإتحاد لموافاتنا باستيفاء والخاصة بالطعن المقدم من محمد مطيع والتظلم المقدم فى أحمد عبد الحميد.

الرياضة تصدر قرارًا بشأن منظمة مكافحة المنشطات

أشرف صبحي: إطلاق أندية "وقاية" بمراكز الشباب للتوعية والوقاية من الإدمان والتعاطي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة مؤسسة زايد لأصحاب الهمم يوسف أوباما

مواد متعلقة

لضمان العدالة والشفافية، الشباب والرياضة تكشف نتائج تظلمات انتخابات الاتحادات

رئيس جامعة بنها يستقبل وفد مؤسسة زايد العليا الإماراتية لأصحاب الهمم

الأكثر قراءة

خبير اقتصادي يكشف مصير الدولار بعد المراجعة الرابعة لصندوق النقد

الحكومة: لن يتم فرض أعباء جديدة على المواطنين بسبب صندوق النقد

اعرف بكام، تباين أسعار لحوم الكندوز في الأسواق اليوم الأربعاء 6/11/2024

ظهر فجأة في الشوارع، الإمساك بحيوان غريب أصاب 10 أشخاص ببني سويف

أعلى المسلسلات الأجنبية تقييمًا في 2024 (فيديوجراف)

طلب عاجل من حازم إمام بعد تسريب محادثات الفار في مباراة الزمالك والبنك

قرار جديد من مجلس إدارة الأهلي بشأن منصب نائب الرئيس

ميرور تكشف حكاية المنزل الأكثر إثارة للجدل في العالم

منوعات

المزيد

سيدة تركية تتصدى بشجاعة لـ لصتين حاولتا سرقة منزلها (فيديو)

وفاة متسلق بعد سقوطه بطريقة مرعبة من إحدى قمم الهملايا

كانت مصدر سخرية، كيت ميدلتون تكشف أول تحدي لها في العائلة المالكة

أول توابع فوز ترامب، مشهور أمريكي يخسر 34 مليون جنيه مراهنات على هاريس

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء بالسوق المحلى

بكام هتشتري كيلو السكر النهاردة؟

تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الأربعاء بالسوق المحلى

استقرار أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أعلى المسلسلات الأجنبية تقييمًا في 2024 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة "أمين الأمة" أبي عبيدة (2 – 3)

خالد الجندي يكشف أسباب الإلحاد بين الشباب (فيديو)

هل جزاء المحسنين في الآخرة فقط؟، الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads