منتخب 2005 يواجه تنزانيا وديا، موعد المباراة ومكانها

منتخب 2005، يخوض منتخب مصر للشباب مواليد 2005، بقيادة مديره الفني البرازيلي روجيرو ميكالي، اليوم الأربعاء، مباراة ودية أمام نظيره منتخب تنزانيا

وتأتي مباراة منتخب 2005 أمام نظيره التنزاني في إطار استعداداته لخوض منافسات تصفيات شمال إفريقيا، المؤهلة لكأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة.

موعد مباراة منتخب الشباب أمام تنزانيا

تنطلق مباراة منتخب الشباب مواليد 2005 أمام تنزانيا في الثامنة مساءا على ملعب الدفاع الجوي

روجيرو ميكالي، فيتو

إسلام الشاطر مديرا لمنتخب الشباب

وعلى صعيد متصل قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام رئيس الاتحاد تعيين الكابتن إسلام الشاطر نجم المنتخب الوطني والأهلى السابق مديرا لمنتخب الشباب لتعزيز عملية الاستقرار والدعم بالمنتخب قبل المشاركة فى دورة شمال أفريقيا فى الفترة من 14 إلى 26 نوفمبر الجاري وهى الدورة المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للشباب..

جمال علام يجتمع مع جهاز منتخب 2005

وعقد جمال علام جلسة حضرها نائبه خالد الدرندلى ومحمد ابو الوفا واللواء حلمي مشهور عضوا مجلس الإدارة ووليد العطار المدير التنفيذى تم خلالها تقديم الكابتن إسلام الشاطر للجهاز الفني بقيادة ميكالى وحضرها من الجهاز المعاون: ريكاردو المدرب العام وعلاء عبده المدرب وموسيس مدرب الحراس وليونياردو مدرب الأحمال وجواو محلل الأداء وخالد سرحان المترجم وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي وعمرو سلمان واحمد ايهاب الاداريين.

ورحب ميكالى بالوافد الجديد إسلام الشاطر وسيتم الترتيب للفترة القادمة من برنامج الإعداد قبل انطلاق التصفيات.