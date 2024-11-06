انطلاق المسابقة السنوية لحفظ القرآن الكريم بالمنطقة الأزهرية بالإسكندرية

أعلنت إدارة شئون القرآن الكريم بمنطقة الإسكندرية الأزهرية، عن انطلاق المسابقة السنوية لحفظ القرآن الكريم لعام 2024/2025، التي تستمر لمدة عشرين يومًا، بدءًا من يوم السبت الموافق 9 نوفمبر 2024 وحتى يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر 2024.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية، ومتابعة أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب.

يشارك في المسابقة 2901 متسابقًا، وتُقام فعاليات المسابقة في مبنى إدارة الرواق، حيث تبدأ في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحًا.

وتُقام المسابقة برعاية كريمة من الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والإدارة العامة لشئون القرآن الكريم، تحت إشراف الشيخ محروس شرف، مدير شئون القرآن الكريم بالمنطقة، وفاطمة أحمد، مسؤولة المسابقات والقائم بعمل موجه عام القرآن الكريم.

كما شهد الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، وأيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، التدريبات اليومية لمنتخب المنطقة في الألعاب الجماعية والفردية.

كما تابعا سير التقييمات النهائية للقاءات اللياقة البدنية للمرحلة الإعدادية، والتقييم النهائي للكاراتيه (الكاتا) للمرحلة الابتدائية للفتيات، وذلك بحضور السادة موجهي الإدارات التعليمية، بالإضافة إلى المحكمين من معلمي التربية الرياضية.

ويأتي ذلك في إطار الاستعدادات المكثفة للبطولات الرياضية على مستوى الجمهورية، تحت إشراف موجه عام التربية الرياضية، الدكتورة وفاء الذهبي، وقد أثنى الجميع على الجهود المبذولة من كافة القائمين على هذه الأنشطة، معربين عن تقديرهم للجهود الكبيرة التي بذلها المنظمون في دعم وتحفيز الطلاب، وتوفير بيئة رياضية ملائمة لإعدادهم لهذه البطولة الهامة.