موعد اتصال هاريس بترامب لتهنئته بالفوز في الانتخابات

ذكرت شبكة “ إن.بي.سي نيوز”، اليوم الأربعاء، نقلا عن اثنين من مساعدي كامالا هاريس أن من المتوقع أن تتصل نائبة الرئيس الأمريكي بدونالد ترامب اليوم للإقرار بالهزيمة أمامه في الانتخابات الرئاسية.

موعد تهنئة هاريس لترامب لفوزه بالانتخابات الرئاسية

وأضافت الشبكة نقلا عن مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن يعتزم أيضا الاتصال بترامب والتحدث علنا عن نتائج الانتخابات.

وقال مصدران لرويترز إن نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس تلقي كلمة تقر فيها بالهزيمة في الانتخابات الرئاسية أمام دونالد ترامب في الساعة 23:00 بتوقيت جرينتش.

ترامب يفوز بانتخابات الرئاسة الأمريكية

وفاز الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بمواجهة الديمقراطية كامالا هاريس، على ما أعلنت وسائل الإعلام الأميركية، الأربعاء، محققا بذلك عودة استثنائية إلى السلطة.

وأعلنت شبكات تلفزيونية عدة فوز ترامب، ليعود الرئيس السابق البالغ 78 عاما إلى السلطة في القوة الأولى في العالم بعد حملة طويلة عرفت الكثير من التقلبات وتعرض فيها لإدانة قضائية ومحاولتي اغتيال.