مدير التعليم بالشرقية: لن يسمح بوجود حصة دراسية بدون معلم

ترأس محمد رمضان غريب وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية اليوم اجتماعا موسعا عبر تقنية الفديو كونفرانس مع مديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية ومديري المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية

تنفيذ توجيهات الوزير والمحافظ

بالاضافة الى موجهي رياض الأطفال لمناقشة الارتقاء بـ العملية التعليمية وموقف كثافات الطلاب والعجز والزيادة في أعضاء هيئة التدريس وضرورة متابعة تفعيل دور الاشراف اليومي داخل المدرسة وتفعيل دور لجنة الحماية المدرسية وذلك تنفيذا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والمهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية

حضور الاجتماع مع وكيل اول الوزارة

وذلك بحضور أحمد عطية مدير عام التعليم العام وعبد الرحمن عبد اللطيف واسعد فاروق ماضي مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام وعبد الشافي حسن مدير عام إدارة منيا القمح التعليميةحيث تضمن الاجتماع مناقشة واستعراض موقف كثافات الطلاب بالمدارس بجميع المراحل وحصر العجز والزيادة في معلمي المواد الدراسية الأساسية وموفق معلمي الحصة

وضع الحلول المناسبة للقضاء على الفترة المسائية

مؤكدا انه لن يسمح بوجود حصة دراسية بدون معلم بالإضافة الي مناقشة وضع الحلول المناسبة للقضاء علي الفترة المسائية في جميع المراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية مع إعادة النظر في مواعيد دخول وخروج الطلاب مشددا بتنفيذ تعليمات الوزير بتطبيق القرارات المنظمة للتقييمات وأعمال السنة؛ ومتابعة أداء الطلاب للمهام الدراسية داخل المدرسة

وضع برامج علاجية للضعاف فى القراءة

ووجه بمتابعة وضع برامج علاجية للتلاميذ الضعاف في القراءة والكتابة وتكليف معلمي هذه المواد بالتنفيذ تحت إشراف التوجيه المختص لكل مادة تنفيذا لتعليمات معالي وزير التربية والتعليم مع متابعة تسجيل غياب التلاميذ يوميا بالسجلات المخصصة واخطار أولياء الأمور بموقف غياب أبنائهم

استعراض كيفيفية تنفيذ اليوم الدوار

كما تم استعراض كيفية تنفيذ اليوم الدوار والقضاء علي الفترة المسائية وأشار وكيل اول الوزارة إلى مواصلة وبذل المزيد من الجهد لخدمة العملية التعليمية وخدمة ابنائنا الطلاب بالمدارس.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ