حملة مكبرة لإزالة إشغالات الباعة الجائلين بسوق محطة مصر فى الإسكندرية

شنت الأجهزة التنفيذية بحى وسط بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، برئاسة أعلنت المهندسة زينب السيد رئيس الحي عن الدفع بحملة مكبرة لرفع كافة التعديات والإشغالات داخل السوق الحضاري بمحطة مصر لإعادة الانضباط ورفع كافة الإشغالات الموجودة بالممرات وخارج الباكيات.



وأكدت رئيس الحى، أن الحملة اليوم حملة مكبرة بمشاركة اللواء عبد الخالق حجازي حكمدار وسط،العميد أيمن بيومي قائد شرطة المرافق،ووحدة التدخل السريع،إدارة إشغال الطريق بالحي والإدارات المعنية:الكهرباء،الرصد البيئي والمتابعة.

كما أكدت أن الحملة شاملة لازالة الاشغالات والوصلات الخلسة الخاصة بسرقة الكهرباء والنظافة والتطهير حيث تم خلالها الفعاليات من رفع وإزالة الإشغالات والتعديات خارج حدود الباكيات ،وضبط عدد ٢٥٠ من حالات الإشغالات المتنوعة والتحفظ عليها وتحرير المحاضر اللازمة وفصل التوصيلات الخلسة لسرقة التيار داخل المول بالإضافة إلي ما تم فصل ١١ وصلة خلسة لسرقة التيار من ١١ محل بالميدان،بالاضافة الي الوصلات الخاصة ٥ من الباعة الجائلين ورفع وتطهير المول من كميات كبيرة من الترابيزات والأقفاص،والهالك ورفع مخلفات الحملة بمعرفة شركة نهضة مصر

هذا وقد أكدت رئيس الحى علي استمرار التمركز الثابت بميدان محطة مصر علي مدار اليوم بمشاركة وحدة التدخل السريع لعدم عودة الإشغالات وذلك وفقا لتكليفات الفريق أحمد خالد حسن سعيد باستمرار اتخاذ الإجراءات اللازمة والحازمة لضبط الشارع،وفرض القانون،و فتح للشوارع والأرصفة أمام المارة،وجاري المتابعة، ومداومة الحملات، لعدم عودة الإشغالات .

