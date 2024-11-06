الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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محافظات

أسرة ضحية «الدارك ويب» تصل محكمة جنايات شبرا الخيمة

جنايات شبرا الخيمة،
جنايات شبرا الخيمة، فيتو

 وصلت منذ قليل أسرة طفل شبرا الخيمة، في القضية الشهيرة إعلاميا بقضية "الدارك ويب"، والذي لقى مصرعه على يد متهمين اثنين، لحضور سابع جلسات محاكمة المتهمين بقتله، لمقر محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

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 كردون أمني في محيط محكمة جنايات شبرا الخيمة 

 كما وصل في وقت سابق المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة، وذلك وسط حراسة مشددة من قوات أمن القليوبية، التي فرضت كردونا أمنيا في محيط المحكمة لضمان سير المحاكمة في حالة من الهدوء.

 

 وتستكمل اليوم الأربعاء، محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة، الشهيرة إعلاميا بقضية "الدارك ويب"، وتعرض هيئة المحكمة مقاطع التصوير المرئية والتمثيل بجثمان المجني عليه أثناء تنفيذ الجريمة، وعرضها على شاشات داخل جلسة سرية.

 

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