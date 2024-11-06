"دور الشباب في المبادرات الرئاسية" ندوة بإعلام طنطا

نظم المركز الإعلامي بطنطا التابع لقطاع الإعلام الداخلي برئاسة الدكتور أحمد يحيى والتابع للهيئه العامة للاستعلامات ندوة تحت عنوان “الشباب وأهمية دوره في المبادرات الرئاسية”.

جاء ذلك بمركز شباب بوريج اليوم الأربعاء، في إطار مبادرة بداية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي تهدف للاستثمار في الثروة البشرية وبناء الإنسان وبخاصة الشباب وذلك في إطار التعاون المثمر والمشترك والدائم مع مديرية الشباب والرياضة بالغربية والتي حاضر فيها يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية.



تضمنت الندوة حول نقاط حيث تحدث يسري الديب عن المبادرات الرئاسية وبخاصة مبادرة بداية و100 مليون صحه والقضاء علي فيروس c والعيون والسمنة والتقدم والأنيميا وحياة كريمة و100يوم صحة والكشف المبكر عن أمراض الإعاقة.

كما أوضح أهداف المبادرات وهي توفير خدمات من كافة المحاور وبناء الإنسان وبين دور وزارة الشباب والرياضة واستفاض الحديث عن أهم أهداف مبادرة بداية وهي أولا تحقيق رؤية مصر 2030 وبرنامج التنمية المستدامة في الصحة والتعليم والثقافة والرياضة ثانيا تحسين صورة حياة المواطنين في جميع المحافظات ثالثا تقدم خدمات وأنشطة وبرامج متنوعة مستهدف كل الفئات العمرية وأشار في حديثه عن الشباب هم اساس المجتمع والقوة والحيوية والطاقة والقدرة على التحمل والإنتاج وأوضح دور الشباب في العمل التطوعي والخدمات العامة كما أشار في حديثه ان وزارة الشباب والرياضة تنتهي من تدريب أكثر من 600 متدرب على المهارات الشخصية الزمنية والقيادية.



حيث تحدث عن نشأة جيل رياضي يتمتع بثقافة وقيم وأخلاق ومبادئ واجيال قادرة علي التطوير والابداع والاستفادة من التكنولوجيا واستفاض الحديث عن أهمية تأهيل الشباب .

أدار اللقاء ونفذه فريق العمل الإعلامي شيماء مزروع وحسناء الكتامي والندوة تحت إشراف إبراهيم عبد النبي مدير المركز الإعلامي بطنطا وعزة سرور مدير عام إعلام وسط الدلتا.