محافظ الغربية يستجيب لطلب سيدة بتغطية بالوعة صرف صحى

قام اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، مساء اليوم، بالتجول بشوارع قريتي كفر مسعود وكفر خضر، والتقى بالمواطنين واستمع إلى مطالبهم ومشاكلهم، وذلك لبحث شكواهم والعمل على إيجاد أفضل حلول ممكنة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتلك الشكاوى.

يأتي ذلك في إطار حرص محافظ الغربية على التواصل المباشر مع المواطنين من خلال التواجد في الشارع والعمل الميداني لتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم، سعيا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم وتوطيد جسور الثقة بين المواطنين والحكومة.

شكوى سيدة مسنة من وجود بلاعة صرف صحي بدون غطاء

وتوقف المحافظ، أثناء جولته، للحديث مع سيدة مسنة قدمت شكوى له بوجود بلاعة صرف صحي بدون غطاء، وأمر المحافظ بتغطيتها، وعلى الفور تم وضع غطاء على البلاعة ووضع الأسمنت حوله لتفادي سقوط المارة أو السيارات بها.

وأكد المحافظ أنه لا يدخر جهدًا في تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة للأهالي، والتعرف على مطالبهم، ومحاولة إيجاد حلول عاجلة حيالها، لافتا إلى أن هذه اللقاءات الدورية تهدف إلى تعزيز التواصل المباشر بين المواطنين وقيادات المحافظة، وأن خدمة المواطن تأتي على رأس أولويات المحافظة.

وتفقد المحافظ خلال جولته مشروع محطة رفع كفر خضر وكفر مسعود وهو أحد مشروعات SRSSP برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية والقائم على النتائج) الممولة من البنك الدولي والبنك الآسيوي لتنفيذ 3 محطات معالجة، ۲۲ رفع صرف صحي متكامل بالشبكات وخطوط الطرد بقرى مراكز طنطا، كفر الزيات، بسيون؛ ويخدم المشروع قرى كفر خضر وكفر مسعود وتوابعهما من العزب بإجمالي شبكات صرف صحي بطول ٢٥,٩ كيلومتر وعدد ۷۷۳۳ وصلة منزلية بتكلفة ۱۱۸ مليون جنيه، وتم تنفيذ جميع أعمال المشروع بنسبة %۱۰۰% وتم استلامه في أغسطس ٢٠٢٤ بحضور الدكتور المهندس حمدي شـطا رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية.



وأختتم المحافظ الجولة بتفقد وحدة طب أسرة كفر مسعود لمتابعة المنظومة الصحية والاطمئنان على المرضى وانتظام سير العمل ومدى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمرضى المترددين على الوحدة وتقديم كافة سبل الدعم لهم.

والتقى المحافظ بعدد من المرضى والمرافقين لهم للاطمئنان على مدى رضاهم عن تقديم الخدمة الصحية المقدمة لهم والاستماع لطلباتهم، ووجه العاملين بحسن معاملة المرضى والمترددين على الوحدة.