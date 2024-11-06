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وكيل تعليم الدقهلية يستقبل مسئول المدرسة المنتجة بالإدارة العامة للخدمات المركزية (صور)

تعليم الدقهلية، فيتو
تعليم الدقهلية، فيتو

استقبل الدكتور أشرف العربي وكيل تعليم الدقهلية، اليوم الأربعاء، الدكتور نشأت العبد مسئول المدرسة المنتجة بالإدارة العامة للخدمات المركزية بالوزارة للوقوف علي مدى جاهزيتها لتنفيذ المشروعات المستهدفة.

 

تم الاستقبال، بحضور محمد كمال مدير إدارة المدرسة المنتجة بالمديرية حيث تم توضيح ما تم إنجازه في الفترة السابقة والمشروعات المستقبلية المزمع تنفيذها خلال العام الدراسي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ كما تم زيارة عدد من المدارس بالمحافظة للوقوف علي مدى جاهزيتها لتنفيذ المشروعات المستهدفة.

 

جاء ذلك في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية وتنفيذًا لسلسلة من المتابعات لمشروعات المدرسة المنتجة بمحافظة الدقهلية للنهوض بمشروعات المدرسة المنتجة وتعظيم مخرجاتها والاستفادة منها.


أكد علي الدور الهام الذي تلعبه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في النهوض بمشروعات المدرسة المنتجة وتعظيم مخرجاتها والاستفادة منها.

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