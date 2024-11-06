البابا تواضروس يلقي العظة الإسبوعية من كنيسة الملاك بالظاهر
يلقي قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، العظة الأسبوعية، من كنيسة الملاك ميخائيل بحي الظاهر، بحضور عدد من أساقفة المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
ومن المقرر أن يحضر الاجتماع الأسبوعي لقداسة البابا تواضروس الثاني، عدد من أساقفة المجمع المقدس بالقاهرة، وكهنة وشعب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
فيما اجتمعت، اللجنة الدائمة للمجمع المقدس التابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لمناقشة عدد من الأمور الرعوية.
حضر الاجتماع أصحاب النيافة الأنبا بنيامين (المنوفية)، والأنبا تادرس (بورسعيد)، والأنبا بولا (طنطا)، والأنبا مرقس (شبرا الخيمة)، والأنبا أبرآم (الفيوم)، والأنبا باخوم (سوهاج)، والأنبا توماس (القوصية)، والأنبا دانيال (المعادي)، والأنبا مكسيموس (بنها)، والأنبا يوأنس (أسيوط)، والأنبا برنابا (روما)، والأنبا غبريال (بني سويف)، والأنبا دانيال (دير الأنبا بولا)، والأنبا مقار (الشرقية) والأنبا يوليوس (مصر القديمة)، والأنبا ثاؤفيلس (منفلوط).
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