البورصة المصرية، قطاع البنوك يستحوذ على نصيب الأسد في تعاملات اليوم

البورصة المصرية ، صعدت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء الموافق 6 نوفمبر 2024، وسجل قطاع البنوك تداولات بقيمة 211.584.14 جنيه، بنسبة تقدر بــ 21.45 %.

اقرا التالى: التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم

مؤشرات التداول - فيتو

حركة المؤشرات بجلسة اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024

صعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 31.045 نقطة

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 38507 نقاط

وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 3206 نقاط.