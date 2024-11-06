البورصة المصرية، قطاع البنوك يستحوذ على نصيب الأسد في تعاملات اليوم
البورصة المصرية ، صعدت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء الموافق 6 نوفمبر 2024، وسجل قطاع البنوك تداولات بقيمة 211.584.14 جنيه، بنسبة تقدر بــ 21.45 %.
اقرا التالى: التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم
حركة المؤشرات بجلسة اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024
- صعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 31.045 نقطة
- وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 38507 نقاط
- وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 3206 نقاط.
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