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اقتصاد

البورصة المصرية، قطاع البنوك يستحوذ على نصيب الأسد في تعاملات اليوم

مؤشرات التداول، فيتو
مؤشرات التداول، فيتو

البورصة المصرية ، صعدت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء الموافق 6 نوفمبر 2024، وسجل قطاع البنوك تداولات بقيمة 211.584.14 جنيه، بنسبة  تقدر بــ 21.45 %.

اقرا التالى: التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم

مؤشرات التداول - فيتو
مؤشرات التداول - فيتو

 

حركة المؤشرات بجلسة اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024

  • صعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 31.045 نقطة
  • وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 38507 نقاط
  • وصعد  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 3206 نقاط.

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