الأربعاء 06 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

خبير استراتيجى: التعويل على ترامب في إيقاف حرب غزة خطأ كبير

رفعت سيد احمد،فيتو
رفعت سيد احمد،فيتو

قال الدكتور رفعت سيد أحمد، الخبير الاستراتيجى والمفكر القومي، أن فوز ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية، لا يعني تقليل معدلات الصراع فى منطقة الشرق الأوسط، سواء في غزة أو فى جنوب لبنان.

وأوضح أن اسرائيل ستستمر في عدوانها على قطاع غزة وجنوب لبنان حتى الصيف القادم، مشيرًا إلى أن ترامب لا يهمه إلا مصلحة إسرائيل التي هي مصلحة لأمريكا، مؤكدًا أن التعويل على ترامب في إيقاف الحرب هو خطأ كبير على المستوى الاستراتيجي. 

ترامب ضحك على الأمريكان العرب بإيقاف الحرب 

وأكد فى تصريح لـ فيتو: أن ترامب لن يوقف الحرب فى غزة ولبنان، وإنما سيقدم الدعم لإسرائيل في خطواتها الاستيطانية والإجرامية، وقال ذلك بنفسه، وربما ضحك على الأمريكان من العرب في هذا الأمر، مضيفًا: هو يريد إخضاع غزة وجنوب لبنان وإيران لإسرائيل خضوعًا كاملًا، ولابد ألا ننسى أن ترامب هو الذي اغتال قاسم سليماني، وهو الذي عقد صفقة القرن، وهو من نقل السفارة الأمريكية للقدس بعد اعترافه بها عاصمة لإسرائيل.

ترامب إسرائيلي الهوى والمصلحة 

وتابع: نحن أمام صهيوني إسرائيلي الهوى والمصلحة، والتعويل عليه لن ينقذ المقاومة العربية والفلسطينية، وخلاف ذلك فهو من باب التمني. 
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ترامب القضية الفلسطينية قطاع غزة جنوب لبنان إسرائيل

مواد متعلقة

خبير استراتيجي: إعادة انتخاب ترامب لن تغير سياسات الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط

الرئيس الفلسطينى: نتطلع للعمل مع ترامب لتعزيز السلام والأمن فى المنطقة

خبير قانون دولي يكشف مستقبل الشرق الأوسط بعد انتخاب ترامب رئيسًا لأمريكا

معركه شرسة وتغيير أنظمة، رسالة غامضة من توفيق عكاشة تثير المخاوف وتكشف مصير ترامب

الأكثر قراءة

خبير اقتصادي يكشف مصير الدولار بعد المراجعة الرابعة لصندوق النقد

أول رسالة من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب للسيسي

الحكومة: لن يتم فرض أعباء جديدة على المواطنين بسبب صندوق النقد

طن الصويا يسجل ارتفاعا جديدا، أحدث أسعار الزيت الخام بالأسواق

ظهر فجأة في الشوارع، الإمساك بحيوان غريب أصاب 10 أشخاص ببني سويف

اعرف بكام، تباين أسعار لحوم الكندوز في الأسواق اليوم الأربعاء 6/11/2024

بكام هتشتري كيلو السكر النهاردة؟

هطول أمطار متوسطة فى الإسكندرية تزامنا مع نوة غسيل البلح

منوعات

المزيد

السجن لـ4 بلوجر بتهمة خدش الحياء العام في تونس

ميرور تكشف حكاية المنزل الأكثر إثارة للجدل في العالم

سيدة تركية تتصدى بشجاعة لـ لصتين حاولتا سرقة منزلها (فيديو)

وفاة متسلق بعد سقوطه بطريقة مرعبة من إحدى قمم الهملايا

المزيد

خدمات

المزيد

كم سجل سعر كيلو النحاس الأحمر بالسوق المحلية اليوم الأربعاء 6/11/2024

أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء بالسوق المحلى

بكام هتشتري كيلو السكر النهاردة؟

تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الأربعاء بالسوق المحلى

المزيد

انفوجراف

متهم في 30 قضية..معلومات عن دونالد ترامب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سورة النجم ووقت قراءتها والأحاديث الضعيفة الواردة فيه

أيهما أهم للزوجة العمل أم البيت؟، واعظة بالأوقاف تجيب (فيديو)

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة "أمين الأمة" أبي عبيدة (2 – 3)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads