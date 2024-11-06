خبير استراتيجى: التعويل على ترامب في إيقاف حرب غزة خطأ كبير

قال الدكتور رفعت سيد أحمد، الخبير الاستراتيجى والمفكر القومي، أن فوز ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية، لا يعني تقليل معدلات الصراع فى منطقة الشرق الأوسط، سواء في غزة أو فى جنوب لبنان.

وأوضح أن اسرائيل ستستمر في عدوانها على قطاع غزة وجنوب لبنان حتى الصيف القادم، مشيرًا إلى أن ترامب لا يهمه إلا مصلحة إسرائيل التي هي مصلحة لأمريكا، مؤكدًا أن التعويل على ترامب في إيقاف الحرب هو خطأ كبير على المستوى الاستراتيجي.

ترامب ضحك على الأمريكان العرب بإيقاف الحرب

وأكد فى تصريح لـ فيتو: أن ترامب لن يوقف الحرب فى غزة ولبنان، وإنما سيقدم الدعم لإسرائيل في خطواتها الاستيطانية والإجرامية، وقال ذلك بنفسه، وربما ضحك على الأمريكان من العرب في هذا الأمر، مضيفًا: هو يريد إخضاع غزة وجنوب لبنان وإيران لإسرائيل خضوعًا كاملًا، ولابد ألا ننسى أن ترامب هو الذي اغتال قاسم سليماني، وهو الذي عقد صفقة القرن، وهو من نقل السفارة الأمريكية للقدس بعد اعترافه بها عاصمة لإسرائيل.

ترامب إسرائيلي الهوى والمصلحة

وتابع: نحن أمام صهيوني إسرائيلي الهوى والمصلحة، والتعويل عليه لن ينقذ المقاومة العربية والفلسطينية، وخلاف ذلك فهو من باب التمني.

