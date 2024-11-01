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زراعة الشرقية تنظم ندوة إرشادية عن محصول القمح

زراعة الشرقية تنظم
زراعة الشرقية تنظم ندوة إرشادية عن محصول القمح

أكد المهندس عماد محمد جنجن، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية، قيام المديرية بتنفيذ ندوة إرشادية عن التوصيات اللازمة لزراعة محصول القمح ضمت مركز الحسينية ومكتب زراعة منشأة أبو عمر بحضور المهندس محمد دسوقي مدير الإدارة الزراعية بالحسينية ومسئولي الإرشاد بالإدارة الزراعية وعدد من المزارعين حاضر فيها الدكتورة منال عبدالصمد رئيس بحوث قسم بحوث القمح.

زراعة الشرقية: ندوات إرشادية للمعاملات الزراعية لمحصول القمح

الندوة تناولت الأصناف الموصى بها 

وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى أن الندوة تناولت أهم الأصناف الموصي بها والمعاملات الزراعية المختلفة وأهمية اتباع السياسة الصنفية وأهم التوصيات الفنية وطرق الري واستخدام السطارة الحديثة على مصاطب في زراعة محصول القمح والالتزام بكمية التقاوي. 

الجرعات الموصى بها من قبل وزارة الزراعة 

وأهمية التسميد وإضافة السوبر فوسفات قبل الزراعة بالجرعات الموصى بها من قبل وزارة الزراعة كما تطرق الحديث عن طرق الوقاية من الآفات وكذلك الأمراض الفطرية التي تصيب محصول القمح من خلال تطهير الحبوب قبل الزراعة بالمبيد الفطري.

زراعة الشرقية تنظم يوما حقليا لتوعية مزارعي الفاصوليا بمشتول السوق

المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية 

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أهمية الندوات الإرشادية التي تساعد في تنمية القطاع الزراعي وزيادة إنتاجية المحاصيل كذلك المعاملات الزراعية للمزارعين ورفع مستوى معيشتهم وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

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المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة محافظة الشرقية محصول القمح تنفيذ ندوة ارشادية عن التوصيات اللازمة مكتب زراعة منشأة ابوعمر مركز الحسينية الادارة الزراعية

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