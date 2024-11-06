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مبادرة 100 يوم رياضة، بدء ماراثون الدراجات لطلاب نوعية سوهاج

بدء ماراثون الدراجات
بدء ماراثون الدراجات بكلية التربية النوعية بجامعة سوهاج

أطلق الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج شارة البدء لإنطلاق ماراثون الدراجات لطلبة وطالبات كلية التربية النوعية، والذي نظمته إدارة رعاية الشباب بالكلية بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، ضمن فعاليات مبادرة بداية ١٠٠ يوم رياضة.

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبداللطيف عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة لمياء أبو زيد عميد الكلية، الدكتور محمد كمال منسق عام الأنشطة الطلابية، الدكتور أحمد عاطف مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالكلية، وذلك بالحرم الجامعي القديم.

بدء ماراثون الدراجات بكلية التربية النوعية بجامعة سوهاج. ضمن فعاليات مبادرة ١٠٠ يوم رياضة

 

وأكد النعماني  ان الجامعة تسعى من خلال الفعاليات الرياضية التي تنفذها ضمن مبادرة ١٠٠ يوم رياضة إلى تعزيز نمط الحياة الصحي وتشجيع الطلاب على تبني أساليب حياة نشيطة وإيجابية، الي جانب تعزيز قدراتهم وصقل مواهبهم في مختلف الألعاب الرياضية، وتعزيز روح الفريق والمنافسة الإيجابية بينهم، وترسيخ الرياضة كأسلوب حياة.

 

وفي ذات السياق أشار الدكتور خالد عمران إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص القيادة السياسية على الاهتمام ببناء الإنسان المصري وتشجيع ممارسة الرياضة ورفع معدلات النشاط البدني داخل الجامعات المصرية، مما يساهم في تحسين الصحة العامة والوقاية من الأمراض وتوفير بيئة اجتماعية داعمة للتواصل الإيجابي بين المشاركين.

وقالت الدكتورة لمياء ابو زيد انه شارك بالماراثون  ٢٠٠ طالب وطالبة من الفرق المختلفة، مقدمة الشكر  لادارة الجامعة ولجميع القائمين علي تنفيذ الماراثون لحرصهم علي تشجيع الطلاب على ممارسة الرياضة ودعم مختلف الانشطة،  التي تنظمها إدارة رعاية الشباب المركزية وبالتنسيق مع إدارات رعاية الشباب بالكليات.

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