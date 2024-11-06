ضحية الثأر، مقتل عامل بالرصاص في سوهاج

لقي عامل مقتله بطلقات نارية متفرقة أخذًا بالثأر في قرية النغاميش بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دار السلام المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

مقتل عامل بالرصاص أخذًا بالثأر بسوهاج

كان اللواء صبرى عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج تلقى بلاغًا من مركز شرطة دار السلام يفيد بمقتل (رمضان ع. م) ٢٨ عامًا عامل بطلقات نارية أخذًا بالثأر لوجود خلافات ثأرية بين عائلتين منذ عامين.

وكلفت إدارة المباحث الجنائية ضباط مركز شرطة دار السلام بتحديد مرتكب الواقعة وضبطه على وجه السرعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لتولي التحقيق.