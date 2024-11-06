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محافظات

رئيس جامعة سوهاج يتابع أعمال تغطية الصالة الرياضية

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

استقل الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج الرافعة المتحركة لمتابعة أعمال تغطية صالة الألعاب الرياضية الدولية  «الصالة المغطاة»، المقامة علي أرض المقر الجديد، والتي تعد واحدة من الصالات الخمس على مستوي الجمهورية وعليها اشتراطات الألعاب الأولمبية.

رئيس جامعة سوهاج يتابع أعمال تغطية الصالة الرياضية 

 

وأثنى النعماني على المستوى المتميز للصالة المغطاة، ومعدل الإنجاز المحقق حتى الآن، مقدمًا شكره لجميع القائمين على إنشائها والذي يتطلب تخطيطًا دقيقًا ومتابعة تفاصيل عديدة لضمان توفير بيئة مثالية للأنشطة الرياضية المختلفة، من تصميم الهيكل الداخلي وتحديد المساحات المخصصة لمختلف أنواع التمارين، الي جانب عمليات التجهيز بدءًا من مرحلة التخطيط الأولي وحتي الاعمال التي تنفذ الان.

وأضاف النعماني أن هذه الصالة فريدة من نوعها والأولى على صعيد مصر، حيث يُجري إنشائها وفقًا للمعايير الدولية، لتستوعب نحو 5 آلاف مشجع، وذلك على مساحة ١٢٦ الف متر، مؤكدًا أن صالة الألعاب الأوليمبية ستحدث تميزًا وتفوقًا في كافة الخدمات الرياضية لأبناء المحافظة ومحافظات الصعيد المجاورة.

وأوضح المهندس محمد لطفي مسئول المشروع ان رئيس الجامعة وجه بضرورة إسراع وتيرة العمل حتى تكون الصالة الرياضية جاهزة قريبًا لإستضافة جميع الأحداث والبطولات الرياضية في شتى المجالات، خاصةً مع ما تحتويه من ملاعب وصالات مغطاة لمختلف الألعاب الفردية والجماعية.

جدير بالذكر أن الصالة تتضمن صالة رئيسية وصالات ألعاب فرعية وصالات ألعاب ملحقة، وصالة لكبار الزوار، وأخرى للمؤتمرات الرياضية، وصالات للفنون القتالية المختلفة، وصالات للجيم، والجاكوزى، والسونا، وغرفة للتعليق والبث التليفزيوني، ملاعب الإحماء، وغرف اللاعبين والأجهزة الفنية، وغرفة للجنة المنظمة، ونادي صحي، وقاعة المؤتمرات، والمركز الإعلامي.

 

وضمت الجولة التفقدية لرئيس الجامعة كلًا من الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة، المحاسب اشرف القاضي أمين عام الجامعة، والمهندس محمد لطفي مسئول المشروع، وياسر عبد الفتاح أمين الجامعة المساعد وعدد من مهندسي تنفيذ المشروع.

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