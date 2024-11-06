الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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محافظات

وفد التنمية المحلية يزور المركز التكنولوجي بحى الكوثر لتقييم خدمات المواطنين (صور)

وفد وزارة التنمية
وفد وزارة التنمية المحلية

استقبلت المهندسة فريدة سلام رئيس حى الكوثر بسوهاج وفد من وزارة التنمية المحلية وذلك لتقييم أداء المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحى الكوثر والإدارة الهندسية والمتغيرات المكانية وطلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم من حيث سرعة تقديم وجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

 

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية واللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج والدكتور محمد عبدالهادى نائب المحافظ واللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام محافظة سوهاج.

 

وفد من وزارة التنمية المحلية يتفقد المركز التكنولوجي بحى الكوثر 

وأوضحت  فريدة سلام رئيس حى الكوثر أنه تم إنجاز عدد كبير من طلبات التصالح المخالفة للبناء وتراخيص المحال العام وانه تم تسليم نماذج التصالح للمواطنين فى الأوقات المحددة.

 

وأضافت سلام أن لجنة وزارة التنمية  المحلية أشادت بمدى انجازات المركز التكنولوجي بمدينة حى الكوثر فى تقديم الخدمات فى أقرب وقت للمواطنين لتلبية احتياجاتهم وسرعة الانجاز فى ملف التصالحات وتقنين أوضاعهم.

 

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