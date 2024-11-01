التحقيقات: خلافات مالية وراء التعدي على عامل بسلاح أبيض فى سوهاج

أصيب عامل ببندر طما لا يتجاوز الثلاثين من عمره بجرحين شبة نافذين بالظهر والجانبين إثر الاعتداء عليه بسلاح ابيض.

وتم نقل المصاب إلى مستشفى طما المركزى لتلقى العلاج، وتحرر المحضر اللازم .

تلقى اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقية من العميد رأفت رشوان رئيس فرع بحث الشمال بتلقى الرائد أحمد رشاد المعاون الأول لوحدة مباحث طما ما يفيد وصول “علاء ف ش م”، 30 عام- عامل إلى مستشفي طما المركزي مصابًا " جرحين طعنيين شبه نافذين بالظهر من الجانبين ومقيم بمركز طما

وبالانتقال والفحص أفاد المصاب حدوث إصابته عن طريق الخطأ حال استقلاله إحدي الدراجات النارية " توك توك " بذات الناحية ولم يتهم أحدًا بالتسبب فـي ذلك

التحقيقات تكشف السبب الحقيقي وراء الإصابة الخلافات المالية

وخلال التحقيقات التى باشرها اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية توصلت التحريات التى أجريت بمعرفة الرائد أحمد رشاد والنقيب مدحت ماضى عدم صحة ما جاء بأقوال المصاب وأن محدث إصابته “محمود ع د م”، 29 عام- سائق، مقيم دائرة المركز حيث قام بالتعدي عليه بسلاح أبيض كان بحوزته وأحدث إصابته المشار إليها بسبب خلافات مالية بينهما

وتمكنت القوة الأمنية من ضبط المتهم والأداة المستخدمة “مطواة” بإرشاده وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب وتحرر المحضر اللازم

