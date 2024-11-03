الإحصاء: 18.3% ارتفاعا بقيمة العجز فى الميزان التجارى خلال يوليو،4,3 مليارات دولار صادرات زراعية خلال 2023/ 2024، ارتفاع واردات الغاز الطبيعى بنسبة 210.1%

ينشر 9.. بالأرقام، 23.8 مليون دولار عائدات مصر من الخضار المجمد , 4,3 مليار دولار صادرات الحاصلات الزراعية ووزير الزراعة: 6.7 مليون طن صادرات مصر الزراعية منذ بداية العام

ارتفاع صادرات مصر ، كشفت نتائج النشرة الخارجية لشهر يوليو 2024 الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع صادرات مصر من الخضار المجمد أو المبرد خلال أول 7 أشهر من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

فاتورة صادرات مصر من خضر مجمدة أو مبردة خلال الـ 7 أشهر 2024

بلغت فاتورة صادرات الخضار المجمدة أو المبرد 23.8 مليون دولار خلال الـ 7 أشهر الأولى 2024 مقابل 19.8 مليون دولار، عن نفس الفترة من العام الماضى.

الإحصاء: 18.3% ارتفاع قيمة العجز فى الميزان التجارى فى شهر يوليو الماضى

أكدت النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية يوليو 2024، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة العجز في الميزان التجارى بلغت 4.60 مليار دولار خلال شهر يوليو 2024، مقابل 3.89 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة ارتفاع قدرها 18.3٪.

وارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 10.7٪ حيث بلغـت 3.54 مليار دولار خلال شهر يوليو 2024، مقابل 3.20 مليارات دولار لنفـس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمـة صادرات بعض السلع وأهمها ملابس جاهزة بنسبة 37.4٪، منتجات بترول بنسبة 98.5%، عجائن ومحضرات غذائية متنوعه بنسبة 36.8 ٪، لدائن باشكالها الأولية بنسبة 3.2٪.

بينما انخفضت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر يوليو 2024، مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها، البترول الخام بنسبة 62.6%، واسمدة بنسبة 61.0%، وقضبان وعيدان وزوايا واسلاك من حديد بنسبة 34.2٪، ومصنوعات من لدائن بنسبة 0.1%.

وارتفعت قيمة الواردات بنسبة 14.9٪ حيث بلغت 8.14 مليارات دولار خلال شهر يوليو 2024، مقابل 7.08 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمهـا منتجات البترول بنسبة 83.6%، والغاز الطبيعى بنسبة 210.1 %، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 49.4%، وأدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 7.9%، بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يوليو 2024 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها قمح بنسبة 5.3%، وسيارات ركوب بنسبة 26.8%، وذرة بنسبة 16.7%، وفول الصويا بنسبة 12.4%.

4,3 مليارات دولار صادرات الحاصلات الزراعية خلال 2023/ 2024

ومن ناحية أخرى أكد المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن الصادرات الزراعية المصرية للموسم المنتهي 2023/ 2024 شهدت طفرة تصديرية كبيرة مقارنة بالموسم السابق له.

وأشار إلى ارتفاع كمية الصادرات من 5.7 مليون طن لتصل إلى 6.3 مليون طن بنسبة زيادة قدرها 9% في حين زادت قيمة صادراتنا الزراعية خلال نفس الفترة من 3.8 دولار لتصل 4.3 مليار دولار بنسبة زيادة قدرها 11%.

وزير الزراعة: 6.7 مليون طن صادرات مصر الزراعية منذ بداية العام

أعلن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن إجمالي الصادرات الزراعية، خلال الأول من يناير حتى 2 أكتوبر 2024 ، حيث بلغت 6 ملايين و757 ألفا و169 طنا بمتوسط قيمة دولارية قدرها 3 مليارات و952 مليون و943 ألفا و865 بزيادة قدرها 932 مليون و700 ألف و409 دولارات عن نفس الفترة من العام الماضي.

أهم الصادرات الزراعية

وجاء ذلك وفقا لتقرير تلقاه وزير الزراعة من محمد المنسى رئيس الحجر الزراعي المصري، حيث أشار التقرير إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البصل، عنب، فاصوليا، بطاطا، مانجو، طماطم، ثوم، فراولة، جوافة، رمان.



ولفت التقرير إلى أن المنتجات الزراعية المصرية عليها طلبا متزايدا من جميع دول العالم نظرًا جودتها العالية وأضاف ان مصر تصدر أكثر من 350 سلعة إلى حوالى 160 سوقًا عالميًّا منها أكبر الأسواق في أوروبا وأمريكا والصين واليابان ومعظم الدول العربية والإفريقية.