الأحد 03 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

ما هي أعلى المحافظات في معدلات المواليد؟ «الإحصاء» يجيب

عدد المواليد،فيتو
عدد المواليد،فيتو

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصول عدد سكان جمهورية مصر العربية بالداخل إلى 107 ملايين نسمة.

 

انخفاض معدل المواليد 

ووفقًا للبيانات الأولية للمواليد والوفيات لعام 2023 والمسجلة بقاعدة البيانات بمركز معلومات وزارة الصحة والسكان فقد انخفض معدل المواليد من ( 21.1 ) لكل ألف من السكان عام 2022 إلى ( 19.4 ) في الألف عام 2023.

 

 أعلـــــى  المحافظات في معــدلات المــــواليد 

 

 حيث سجلت محافظات (أسيوط، سوهاج، قنا، المنيا، الأقصر) أعلـــــى معــدلات للمــــواليد (25، 24، 24، 23، 23) لكل ألف من السكان على الترتيب.

 أقل المحافظات في معــدلات المــــواليد 

سجلت محافظات ( بورسعيد ودمياط والدقهلية والسويس والغربية)  أقـل المعدلات (12، 16، 16، 16، 17) لكل ألف من السكان على الترتيب.

 

 

الساعة السكانية

وكان عدد السكان قد بلغ (106 ملايين نسمة) يــوم الخميس الموافق 8 /2 /2024 وفقًا لما أعلنته الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المرتبطة بقاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان. 

 

الإحصاء: ارتفاع عدد سكان مصر بالداخل إلى 107 ملايين نسمة

الإحصاء: 10% ارتفاع استيراد السيارات التجارية ونقل البضائع

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

انخفاض معدل المواليد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عدد سكــان جمهوريـة مصـــر العربيـة الساعة السكانية

مواد متعلقة

الإحصاء: ارتفاع عدد سكان مصر بالداخل إلى 107 ملايين نسمة

الإحصاء: 10% ارتفاع استيراد السيارات التجارية ونقل البضائع

الأكثر قراءة

عملية إنزال البترون، تفاصيل مثيرة داخل شقة القبطان عماد أمهز

اندلاع حريق في عقار بشارع جمال عبد الناصر بالسلام

احتراق قطار بشكل كامل في إحدى محطات برلين (صور)

هل تتسبب الضربات الإسرائيلية بغزة في حدوث هزة أرضية بمصر؟ البحوث الفلكية ترد (فيديو)

جهاد جريشة يوضح لـ فيتو أبرز الحالات الجدلية في مباراة الأهلي وسيراميكا

المعد النفسي السابق للأهلي: طلبت المساواة براتب مساعد كولر

أسامة عرابي: كبرياء واسم الأهلي سبب عودته في أي مباراة

شقيق العامري فاروق يفجر مفاجأة بشأن منصب نائب رئيس الأهلي

منوعات

المزيد

آخر متحف لـ «لينين» في أوروبا يودع زواره إلى الأبد

ولادة طفل عراقي بقلبين، ومصير مروع لحياته

حنان ترك تنشر فيديو لتوزيعها الحلوى على جيرانها بأمريكا بعد رفضها الاحتفال بالهالوين (فيديو)

العشرات في عداد المفقودين، إسبانيا تنفذ أكبر عملية إنقاذ لضحايا الفيضانات

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 2/11/2024

أسعار النحاس اليوم السبت بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم السبت 2-11-2024 بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت 2/ 11/ 2024

المزيد

انفوجراف

بالأرقام.. انفراجة في توفير أدوية مرضى السكر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 3-11-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 3-11-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 3 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads