الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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حوادث

إحباط تهريب كمية من الأموال مخبأة في حقيبة بمطار سوهاج

إحباط تهريب كمية
إحباط تهريب كمية من الأموال مخبأة فى حقيبة بمطار سوهاج

 تمكنت الأجهزة الأمنية بمطار سوهاج من ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة دير مواس بالمنيا) أثناء إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات الجوية.. وبحوزته مبالغ مالية مخبأة داخل حقائبه بالمخالفة للقانون.
 

 وبمواجهته اعترف بملكيته للمبالغ المالية المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيقات.

 

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والموانئ المختلفة للبلاد واتخاذ كافة التدابير والإجراءات التأمينية اللازمة.

 

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أجهزة وزارة الداخلية دير مواس بالمنيا مركز شرطة دير مواس وزارة الداخلية

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